07.05.2017 15:43:27

Milli karatecilerden tarihi başarı

Kocaeli'deki Avrupa Şampiyonası'nın son gününde erkek kumite takımı 2015 yılının ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaşırken Türkiye genel sıralamada

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Kocaeli'deki Avrupa Şampiyonası'nın son gününde erkek kumite takımı 2015 yılının ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaşırken Türkiye genel sıralamada tarihi bir başarıya imza attı.4-7 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın son gününde Türkiye tarihi bir başarı yakaladı. Takım finallerinin yapıldığı günde erkek kumite takımı Fransa'yı mağlup ederek kürsünün en tepesine çıktı. Kadın kata takımı da üçüncülük maçında Almanya'yı geçerek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye elde ettiği 14 madalya ile Avrupa şampiyonaları tarihindeki en çok madalya sayısına ulaştı. Son iki yıldır finalde karşılaştığı Fransa ile üçüncü kez buluşan erkek kumite takımı, 2015'in ardından bir kez daha Avrupa'nın zirvesine çıktı. Uğur Aktaş, Serkan Yağcı, Enes Erkan, Rıdvan Kaptan, Gökhan Gündüz, Alparslan Yamanoğlu ve Muhammet Ali Yılmaz'dan oluşan ekip, Fransa'yı toplamda 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Son Avrupa üçüncüsü unvanıyla tatamiye çıkan kadın kata ekibi üçüncülük maçında Almanya ile karşılaştı. 2015 yılında İstanbul'daki finalde yendiği rakibi ile Kocaeli'de bir kez daha karşılaşan Dilara Bozan, Gizem Şahin, Rabia Küsmüş ekibi, Alman ekibe şans tanımadı ve kürsünün üçüncü sırasına yerleşti. Türkiye organizasyonda elde ettiği dört altın, dört gümüş ve altı bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile ülkeler klasmanında Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Listede Türkiye'ye en yakın ülke sekiz madalya toplayan İtalya olurken, İspanya beş madalyada kaldı. Şampiyona sonunda elde ettiği başarılardan dolayı Karate Milli Takımı'yla telefon bağlantısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, madalya kazanan tüm sporcuları tebrik etti.CUMHURBAŞKANI TEBRİK ETTİKarate Milli Takımını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla birlikte Türkiye tezahüratı yaptı. Şampiyonanın ardından Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Avrupa Karate Federasyonu bayrağını, gelecek yıl şampiyonanın düzenleneceği Sırbistan'a teslim etti.