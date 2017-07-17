17.07.2017 12:42:57

Milli Güvenlik Kurulu OHAL gündemiyle toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan MGK'nın ana gündem maddesi OHAL. Toplantıda OHAL'in uzatılmasına yönelik tavsiye kararı alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL üzerinden yapılan eleştirilere daha önceki konuşmalarında cevap vermiş, OHAL'in uzatılacağını söylemişti.



MGK'dan çıkacak tavsiye kararı yine bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak. MGK masasında ekonomi gündemi, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadele ve Suriye'deki son gelişmeler de olacak.