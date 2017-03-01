01.03.2017 13:27:03

Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne Özdaş atandı

Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne Ahmet Kurbanı Özdaş atandı.

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Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne Ahmet Kurbanı Özdaş atandı.Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanan Ahmet Kurbanı Özdaş, memleketinde eğitime hizmet edecek olmaktan ötürü mutluluk duyduğunu söyledi. İlçedeki gazetecileri makamında kabul eden Özdaş, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erol Şimşek ve mesai arkadaşlarımla birlikte öncelikli hedefimiz, ilçedeki eğitim kalitesini daha da yükseklere taşımaktır" dedi.