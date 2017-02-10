10.02.2017 11:15:33

Milli Eğitim Müdürü başarılı öğrencilerle kahvaltıda buluştu

Susuz'da TEOG sınavında ilk 20'ye giren başarılı öğrenciler kahvaltıda İlçe Milli Eğitim Müdürü ile bir araya geldi.

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Susuz'da TEOG sınavında ilk 20'ye giren başarılı öğrenciler kahvaltıda İlçe Milli Eğitim Müdürü ile bir araya geldi.Susuz Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Yahşi, Şube Müdürü Bülent Zengi, okul müdürleri ve TEOG sınavında başarı gösteren öğrenciler katıldı.Başarılı öğrencileri tek tek tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Yahşi, öğrencilerden başarılarının 2. sınavda da devam etmesini istedi.Bir süre başarılı öğrencilerle sohbet eden Yahşi, öğrencileri kahvaltı sonrasında çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.