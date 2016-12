Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye-Gine İş Forumu'nda konuştu

28.12.2016 14:56:20

Türkiye-Gine İş Forumu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Biz enerji, tarım, maden, turizmde ve eğitim alanlarında işbirliği sözleşmesini imzaladık. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Alphe Conde Gine okullarında yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretilmesine de destek verecektir" dedi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından organize edilen Türkiye-Gine İş Forumu toplantısı İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleşti. Toplantıya Gine Cumhurbaşkanı Alphe Conde, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve her iki ülkeden çok sayıda işadamı katıldı. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması adına görüşler bildirildi.Toplantıda konuşan Bakan İsmet Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına ılımlı mesajlar vererek, "Gine Türkiye'nin dost kardeş bildiği Afrika'ya açılan kapımız olarak düşüneceğimiz ülke. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 50-60 milyar dolar hiçbir zaman gerçek rakamı yansıtmamaktadır, gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın koymuş olduğu bir hedef var; en kısa zamanda 250 milyar dolara ulaşmamız lazım. Karma ekonomik konseyin ikinci toplantısı 2013 yılında Ankara'da yapılmıştı şimdi diyoruz ki DEİK'in de işbirliğinde ve öncülüğünde üçüncüsünü yapalım çok hazırlıklı bir şekilde. Önümüzdeki yıl ümit ediyorum ki Mart ayında Karma Ekonomik Konseyi toplamamız gerekir ve 250 milyar dolarlık hedefe ulaşmamız lazım. Her iki ülkenin böyle potansiyeli var mı var. Dolayısıyla biz hem enerji alanında hem tarım hem maden alanında turizmde ve eğitim alanında da işbirliği sözleşmesini imzaladık. İnanıyorum ki sayın Cumhurbaşkanı Alphe Conde Gine okullarında yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretilmesine destek verecektir. Gerçekten biz Türkiye olarak Gine'yi Afrika'ya açılan kapımız olarak görüyoruz. İnşallah Gine önümüzdeki yıl içerisinde yüzde 5'den fazla büyüme potansiyeli var. El birliği içerisinde inanıyoruz ki bu kalkınma yolunda yalnız yürümeyeceksiniz Türkiye her zaman sizin yanınızda olacaktır. İş adamlarımızı Gine'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Gine'deki yetkililerle anlaştıktan sonra proje bazı olarak mutlaka Ankara'ya gelmenizi Türkiye Cumhuriyeti Hükumet'inin de bu projeye hangi desteği vermesi gerektiğini bize ilettiğinde bilin ki somut olarak Gine hükumetiyle anlaştığınız her projeye Türk hükumeti destek olacaktır. İstiyoruz ki bu kalkınma yolunda koymuş olduğunuz hedeflere en kısa zamanda ulaşalım. Gelecek yıl ocak ayının sonunda yani bir ay sonra Türk Hava Yolları seferlere başlıyor. Bu iki ülke ticaret hacmini ve ilişkileri geliştirmek açısından da büyük bir fırsattır" diye konuştu.Bakan Yılmaz'ın ardından konuşan Gine Cumhurbaşkanı Alphe Conde de, Gine'de konut ve traktör alanlarında Türkiye ile işbirliği çerçevesinde yatırımların yapılacağı açıklamasında bulundu.İki rakamlı büyüme oranına ulaşabilmek için her yıl 1,5 milyar ABD Dolarlık yatırım yapılması ihtiyacına vurgu yapan Conde, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ticaret ve ekonomik alanlarda da gelişmesini istediklerini söyledi.