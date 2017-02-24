24.02.2017 13:36:04

Milli atletler Belgrad'da sahne alıyor

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizmi, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek. 25 Şubat'ta Belgrad'da düzenlenecek tek günlük organizasyonda 35 ay-yıldızlı sporcu yer alacak.

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Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizmi, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek. 25 Şubat'ta Belgrad'da düzenlenecek tek günlük organizasyonda 35 ay-yıldızlı sporcu yer alacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları 25 Şubat'ta bu kez Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda bot gösterecek. 25 Şubat'ta Sırbistan'ın başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek tek günlük organizasyonda, Türkiye'yi 13 kadın ve 22 erkek, toplam 35 sporcu temsil edecek.Milliler son şampiyonada 15 madalya kazandıKombank Arena'da düzenlenecek olan 22. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na 16 ülkeden sporcular katılacak. Atletler 12'si kadınlarda 12'si de erkeklerde olmak üzere toplam 24 finalde altın madalya kazanmaya çalışacak. Son 5 yılda Balkan Salon Atletizm Şampiyonalarına ev sahipliği yapan Türkiye, 2016 yılındaki organizasyonu 6 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamlamış ve ikinci olmuştu.Belgrad'da yarın (25 Şubat) düzenlenecek organizasyonda Türkiye adına yarışacak atletler ve disiplinleri ise şöyle:ERKEKLER60 metre: Ertan Özkan, Yiğitcan Hekimoğlu400 metre: Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel800 metre: Sercan Basım, Hasan Basri Güdük1500 metre: Süleyman Bekmezci, Ömer Oti3000 metre: Turgay Bayram60m engelli: Batuhan Eruygun, Mehmet GüneşYüksek atlama: Alperen Acet, Metin DoğuUzun atlama: Kaan ŞencanSırıkla atlama: Ümit SungurGülle atma: Murat GündüzÜç adım atlama: Necati Er, Can Özüpek4400 metre: Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel, Fahri Arsoy, Mahsum Korkmaz, Akın Özyürek, Enis ÜnsalKADINLAR60 metre: Nimet Karakuş, Melike Malkoç800 metre: Damla Çelik1500 metre: Emine Hatun Tuna3000 metre: Tuğba Güvenç60 metre engelli: Özge Soylu, Beyza TilkiUzun atlama: Cemre Bitgin, Ecem ÇalağanÜç adım atlama: Cemre Bitgin, Beyza TilkiGülle atma: Emel Dereli, Sare BostancıSırıkla atlama: Buse Arıkazan, Büşra Pekşirin