02.03.2017 13:52:01

Milli atletler Avrupa arenasında

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizmi, Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya peşinde olacak. Bugüne kadarki en yüksek katılımla Sırbistan'a giden ay-yıldızlı atletler, 3-5 Mart arasındaki şampiyonada 6 dalda kürsü için piste çıkacak.

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Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizmi, Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya peşinde olacak. Bugüne kadarki en yüksek katılımla Sırbistan'a giden ay-yıldızlı atletler, 3-5 Mart arasındaki şampiyonada 6 dalda kürsü için piste çıkacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin en önemli yıldızları, 3 Mart'ta başlayacak Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek. Sırbistan'ın başkent Belgrad'da düzenlenecek ve 5 Mart'ta noktalanacak şampiyonada Türkiye, 1970'ten beri tarihinin en kalabalık kafilesi ile boy gösterecek. Ay-yıldızlılar 6'sı kadın, 9'u erkek toplam 15 sporcu ile Belgrad'da, Türk atletizm tarihinin en iyi Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası derecesine erişmeye çalışacak.15 kişilik kafileKombank Arena'da 49 ülkeden 567 sporcunun yer yarışacağı 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün 5 final gerçekleştirilecek. Türk sporcular kadınlar 3000 metre, kadınlar gülle atma, kadınlar 15000 metre ve erkekler 400 metre ve erkekler 3000 metrede sahne alacak.Türkiye'nin en başarılı olduğu şampiyona Prag 2015Türkiye, şimdiye kadar katıldığı Avrupa Salon Atletizm Şampiyonaları'nda 2'si altın, 3'ü gümüş, 1'i de bronz olmak üzere toplam 6 madalya toplamayı başarmıştı. Ay-yıldızlıların en başarılı Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ise Prag'da 2015 yılında gerçekleştirilen ve ay-yıldızlıların 1 altın, 1 gümüş madalya kazandığı şampiyonaydı.Belgrad'da yarın (3 Mart) başlayacak organizasyonda Türkiye adına yarışacak atletler ve disiplinleri ise şöyle:KADINLARÖzlem Kaya - 1500 metreMeryem Akdağ - 1500 metreTuğba Güvenç - 3000 metreEmine Hatun Tuna - 3000 metreYasemin Can - 3000 metreEmel Dereli - Gülle atmaERKEKLERBatuhan Altıntaş - 400 metreRamazan Özdemir - 3000 metreAli Kaya - 3000 metreAras Kaya - 3000 metreYavuz Can, Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel, Mahsum Korkmaz, Akın ÖzyürekEnis Ünsal - 4x400 Takım