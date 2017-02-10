10.02.2017 11:35:01

Milletvekilleri ve Eğitim Bir-Sen eğitimi konuştu

Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz ve beraberindeki heyet milletvekilleri ile Adıyaman'ın eğitimini istişare etti.

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Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz ve beraberindeki heyet milletvekilleri ile Adıyaman'ın eğitimini istişare etti.Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz beraberindeki Eğitim Bir-Sen Başkan Vekili Abdullah Turhan, Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, milletvekillerini ziyaret etti. TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın makamında milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat ile bir araya gelen sendikacılar eğitim konusunda istişarede bulundu.Başkan Ali Deniz, Adıyaman'ın eğitimde yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, tekli eğitim için derslik sayısının arttırılması gerektiğini ifade etti.Deniz ayrıca, KHK'lar ile görevden uzaklaş eğitimciler ile ilgili görüşlerini dile getirdi.TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, eğitimin çok önemli olduğunu ve AK Parti'nin en büyük ödeneği eğitime ayırdığını dile getirerek, Adıyaman'da ki derslik sorununun hızla çözülmesi için çalışıldığını ifade etti.