01.03.2017 19:25:34

Milletvekili Yüksel'den ihale müjdesi

Ak parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel, Gaziantep-Birecik arası duble yol yapım işi 14 Nisanda ihaleye çıkacağını müjdeledi.

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Ak parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel, Gaziantep-Birecik arası duble yol yapım işi 14 Nisanda ihaleye çıkacağını müjdeledi.Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'ün Gaziantep Nizip Karayolu'nun 47 kilometrelik, 186 milyon TL tutarındaki duble yol talebinin yatırım programına alınmasının ardından ardından Ak parti Gaziantep milletvekilleri Abdülkadir Yüksel, Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik ve Mehmet Erdoğan Karayolları Genel müürü İsmail Kartal ile görüşmüştü. Görüşmede, milletvekilleri ve Karayolları Genel Müdürü Kartal, eski Adana ve Nizip yolunun duble olması, Oğuzeli yolunun yapımı ve Şehirgösteren Mahallesi yolu çalışmalarının başlaması konusunda fikir birliğine varmıştı. Görüşmeyi değerlendiren Milletvekili Abdülkadir Yüksel, Gaziantep-Nizip-Birecik arası D400 Karayolu'nun duble yol olması için 14 Nisan'da ihaleye çıkacağını müjdeledi. Yüksel, "Vekil arkadaşlarımla takipçisi olduğumuz Gaziantep - Birecik arası duble yol yapım işi 14 Nisanda ihaleye çıkıyor. Gaziantep'e müjde olsun" açıklamasında bulundu. Bilindiği üzere Gaziantep, Nizip, Birecik ve Suruç'u birbirine bağlayan D400 Karayolu, bölgenin en işlek karayolu olarak kabul ediliyor. D400 Karayolu'nun tek şerit olması nedeniyle her yıl onlarca cana neden oluyordu"dedi.