01.03.2017 16:18:47

Milletvekili Uzer'den yol müjdesi

Karayolları Genel müdürü İsmail Kartal ile görüşen Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Eski Adana ve Nizip yolunun duble olması,Oğuzeli yolunun yapımı ve Şehirgösteren yolu yapım çalışmalarına başlanacağı müjdesini verdi.

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Karayolları Genel müdürü İsmail Kartal ile görüşen Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Eski Adana ve Nizip yolunun duble olması,Oğuzeli yolunun yapımı ve Şehirgösteren yolu yapım çalışmalarına başlanacağı müjdesini verdi.Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan ve Abdülkadir Yüksel ile birlikte Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal ile bir görüştü. Görüşmede milletvekilleri ve Karayolları Genel müdürü Kartal, eski Adana ve Nizip yolunun duble olması, Oğuzeli yolunun yapımı ve Şehirgösteren Mahallesi yolu çalışmalarının başlaması konusunda fikir birliğine vardı. Görüşmelerinin ardından Milletvekili Uzer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolların yapılacağını müjdeledi. Yol çalışmalarının takipçisi de olacağını belirten Uzer paylaşımında,"Karayolları Genel Müdürümüz İsmail Kartal'dan sözü aldık. Yol medeniyettir. Vekil arkadaşlarım ile takipçisi olacağız. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.