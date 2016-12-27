Milletvekili seçim süresi değişti

27.12.2016 22:13:23

Anayasa Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde, teklifin milletvekili genel seçimlerinin süresinin 4 yıldan 5 yıla çıkarılmasını ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile TBMM seçimlerinin 5 yılda aynı günde yapılmasını öngören 4. maddesi kabul edildi.