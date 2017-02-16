17.02.2017 08:55:02

Milletvekili Savaş'tan Aydın Esnafı'na plasman desteği

Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Semih Özmeriç, esnafın ihtiyaç duyduğu ilave plasman desteğinin Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın girişimleri sonucu sağlandığını belirtti. Başkan Özmeriç, 'Esnafımızın ihtiyacı olan plasman desteği için akşam Aydın milletvekilimiz Sayın Mustafa Savaş'tan yardım istedik. Sabah 850 bin lira ilave plasman desteği geldi. Esnaf ve sanatkarımız adına Sayın Savaş'a teşekkür ediyoruz' dedi.

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Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Semih Özmeriç, esnafın ihtiyaç duyduğu ilave plasman desteğinin Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın girişimleri sonucu sağlandığını belirtti. Başkan Özmeriç, "Esnafımızın ihtiyacı olan plasman desteği için akşam Aydın milletvekilimiz Sayın Mustafa Savaş'tan yardım istedik. Sabah 850 bin lira ilave plasman desteği geldi. Esnaf ve sanatkarımız adına Sayın Savaş'a teşekkür ediyoruz" dedi.Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak küçük esnaf ve sanatkarı destekleyici faaliyetlerinin 2017 yılında da hızlanarak devam ettiğini ve yoğun talebin olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Semih Özmeriç, "Yoğun talep nedeniyle gelen plasman kısa sürede bitti. 650 bin liranın üzerinde kredi verildi. Esnaf ve sanatkarımıza daha iyi hizmet verebilmek için ilave plasman ihtiyacı doğdu. Esnafın bu taleplerini akşam saatlerinde telefonla AK Parti Aydın Milletvekilimiz Sayın Mustafa Savaş'a ilettik. Milletvekilimiz Mustafa Savaş'ın girişimleri ile sabah mesai başladıktan hemen sonra Aydın'daki esnaf ve sanatkarımızın başvurularının karşılanması için 850 bin lira ilave plasman geldi. Kredi bekleyen ortaklarımıza Halk Bankası ile kredileri dağıtarak rahatlattık. Esnafımız adına kendisine teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu."Aydın'ın ve Aydınlının emrindeyiz"Yola 'Aydın sevdası' ile çıktığını ve her zaman Aydın'ın ve Aydınlının emrinde olduklarını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Halkımız için yola çıktık halkımız için varız. Esnafımızın, çiftçimizin sorunlarını biliyoruz. Sicil affını çıkardık. TBMM'de 'Ahilik İşsizlik Fonu' üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 900 bin esnafımız için hazırlanan bu çalışma ile esnafımız zora düştüğünde bu fon devreye girecek. Aynı işsizlik fonunda olduğu gibi bir fon oluşturarak zor günlerinde esnafımızın yanında olacağız. Bu ülkede 2002 yılında esnafa yüzde 49 faiz ile kredi verilirdi. Bugün 0 faizli desteklerin yanında yüzde 4-5 oranında faizle de esnafımız kredi kullanabiliyor" diyerek imkanlar ölçüsünde desteklerin devam edeceğini kaydetti.