14.02.2017 14:08:51

Milletvekili Satır: 'Ehramı görünce mutlu oldum'

Erzurum'un geleneksel giysisi ehram, hayat bulmaya başladı. Ehrama en büyük tanıtımlardan birini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Erzurum'un geleneksel giysisi ehram, hayat bulmaya başladı. Ehrama en büyük tanıtımlardan birini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı.Yıllarca Erzurumlu kadınların örtünmelerinde kullandığı ehram, yavaş yavaş moda da yerine almaya başladı. Katıldığı özel davetlere ehramdan yapılmış giysileri tercih eden Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kadınlara verilen bir davette yine ehramı tercih etti.Ehramı görünce büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ak Parti İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda Erzurumlu Belma Satır, Emine Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirerek bunu sosyal medya hesabında paylaştı.Ehram'ın çok modern ve aynı zamanda geleneksel kıyafetlere dönüştürüldüğünü ifada eden Belma Satır, "Erzurum'a ait bu yöresel giysiyi Sayın Emine Erdoğan'ın üzerinde görünce gerçekten çok mutlu oldum. Yapılabilecek ciddi çalışmalar ve kombinler ile bırakın Türkiye pazarını dünya pazarına bile girebiliriz. Erzurumlu yüzlerce kadınımız bu alanda istihdam edilip yeni bir iş kolu yaratabiliriz. Bunun için kadınlarımızın desteklenmesi gerekir ve bir Erzurumlu milletvekili olarak bu desteği vermeye hazırım" dedi.