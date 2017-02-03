03.02.2017 15:59:35

Milletvekili Nejat Koçer'den Baro Başkanı İskender Kahraman'a taziye ziyareti

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, bir süre önce babası vefat eden İskender Kahraman'ı ziyaret ederek, taziyede bulundu.

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Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, bir süre önce babası vefat eden İskender Kahraman'ı ziyaret ederek, taziyede bulundu.AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkan Vekili Birol Ülger, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hakan Kurt ve partililerle birlikte bir süre önce babası vefat eden Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman'ı ziyaret etti. Taziyelerini ileten Milletvekili Koçer, "Baro Başkanımız İskender Karaman'ın babasının vefatından dolayı üzüntüsünü paylaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet etsin" dedi. Koçer, Baro Başkanı Kahraman'a yeni görevi nedeniyle de hayırlı olsun temennisinde bulunarak, avukatların insan haklarının korunmasında önemli rolü olduğunu ifade etti. Koçer, "Avukatlarımız, hakların korunmasında, adaletin sağlanmasında ve toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Hukuk sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olan avukatlık mesleğinin, adaletin tecellisi ve tesisi hususunda sağladığı katkıların son derece önemli ve göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Ben yeni Baro Başkanımız İskender Kahraman ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.