17.02.2017 16:13:14

Milletvekili Mehmet Altay'dan güzel haber

Ak Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak'ın Eşme ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Devlet Hastanesinin açılışı cumartesi günü yapılacağını müjdeledi.

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Ak Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak'ın Eşme ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Devlet Hastanesinin açılışı cumartesi günü yapılacağını müjdeledi.Ak Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan ve yarın hizmet vermeye başlayacak olan "Yeni Eşme Devlet Hastanesi"nin tüm Eşmeli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek şöyle devam etti; "7bin 126 metre kare kapalı alan ve 60 yatak kapasitesine sahip olan Yeni Eşme Devlet Hastanemiz; 5 yataklı 1. basamak yoğun bakım, özellikli 1 ameliyathane ve 1 normal standart ameliyathane olmak üzere toplamda 2 salon, 3 SDL (sancı, doğum, lohusa odası), 5 yataklı diyaliz salonu ve 10 acil gözlem alanıyla hizmet verecek. Yeni Hastanemiz 3 katlı, ameliyathanesi, yoğun bakım ünitesi ve manzaralı odaları ile 5 yıldızlı otel konforunu aratmayan bir şekilde inşa edildi. Acil dışında 6 ana branş ve diş poliklinikleri ile de hizmet vermeye devam edecek. Eşmemizin ihtiyacı olan son derece modern Yeni Eşme Devlet Hastanemizin branş bazında doktor ihtiyaçlarını karşılamak için de Milletvekilimiz Alim Tunç ile birlikte Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak eksiksiz hizmet vermesi için tüm gayretimizi sarf ediyoruz" dedi.Altay açıklamasının devamında; "Yeni Eşme Devlet Hastanesinin yatırım programına alınmasından hizmet vermeye başlayacağı bugüne kadar geçen sürede emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza, önceki dönemlerde Uşak'ımıza hizmet eden Uşak Milletvekillerimize, Valilerimize, Kaymakamlarımıza, ilimiz sağlık yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlarımıza teşekkür eder, yeniden hayırlı uğurlu ve mübarek olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.