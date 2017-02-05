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Milletvekili Kamil Aydın'dan, EYOF eleştirisi
06.02.2017 08:49:31

Milletvekili Kamil Aydın'dan, EYOF eleştirisi

MHP Erzurum Milletvekili Kamil AYDIN, yapmış olduğu açıklamada, 11-18 Şubat tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ( EYOF ) için, Erzurum'da olimpiyat ruhunun olmadığını belirtti.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil AYDIN, yapmış olduğu açıklamada, 11-18 Şubat tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ( EYOF ) için, Erzurum'da olimpiyat ruhunun olmadığını belirtti.

2011 olimpiyatları döneminde Üniversitede olduğunu hatırlatarak, 2011 Üniversite Olimpiyatları sürecine değinen Aydın; "2007'de başlayan bir süreçti. 2009 hedeflenmişti. 1 oyla kaybetmiştik. 2011'i büyük bir çabayla, büyük bir gayret ve amatör ruhla aldık. Fakat bu süreçte Erzurumluluk çok ön plandaydı. Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Erzurumluydu. Mutfağında çalışanların tümü Erzurumluydu. Burada ki yazışmaların hepsi benim redaksiyonumdan geçirildi. Net olarak pek çok üst düzey oluşumlarda bulunduk. Allah'a şükür, 2011'i yüzümüzün akıyla aldık." dedi.

2017 EYOF Olimpiyatı tanıtım organizasyon eksiklerini kastederek, 2011 Olimpiyatlarını örnek gösteren Aydın; "Ben o zaman, 2011 Olimpiyatlarının da aynen böyle bir risk teşkil ettiğini gördüğümde, uyardım Belediye Başkanı ve siyasileri. Dedim ki, Ne olur Erzurumlu ruhuyla hareket edin, yoksa bunu birileri kapabilir. Basında da çıktı. Dönemin Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki bazı tesislerin gecikmesinden dolayı Kayseri göz kırpıyor. Diyor ki, Eğer Erzurum bu işin altından kalkamazsa biz yaparız! Daha sonra Bir televizyon programında kendisine sordum. Erzurum'da ki Belediye de Ak Partili, Sizde. Nasıl olur da, aynı partiye mensup belediye başkanı olarak böyle bir şeye talip olursunuz? Böyle bir şey var mı? Cevap çok manidar. Özhaseki dedi ki, hocam doğrudur. Ben Her şeyden önce Kayseriliyim dedi." diye belirtti.

Aydın; "Allah korusun bizim korkumuz, tekrar bir fiyaskoya dönmesidir."

Konuşmasının devamında tanıtımlarda ki eksikliklere de değinen Aydın;"Bu tarz organizasyonlarda Erzurum hep siyasetin arkasında kalırsa, hep Ankara bürokrasisinin arkasındakalırsa, organizasyonlar ne kadar çok olursa da, Erzurum'a bir katma değeri olmaz. Şimdi aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Tanıtım yok, caddeyi sokağı geziyoruz, bilboardlara bakıyoruz. İnanın havaalanından çıkıp geliyoruz. Ben 1 hafta sonra olimpiyat olacak havası görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Bunu ne batıda gördüm, ne medyada. Hatta ulusal televizyonlarda bile sayın milletvekilleri çıkıyorlar. İstanbul'un barajlarını, köprülerini konuşuyorlar. Niye bu etkinliği konuşmuyorsunuz? Yani niye Palandöken'i anlatmıyorsunuz? Bizim korkumuz şu ki, Allah korusun tekrar bir fiyaskoya dönmesidir." dedi.

Aydın; "Yasama, yürütme ve yargıdan sonraki kol medyadır."

Bu tarz organizasyonda reklam ve tanıtımın şehir için çok önemli olduğunu belirten aydın;" Sözün sırası geldiğinde Erkler ayrılığından bahsediyoruz. Demokratik yönetimlerde, Yasama, Yürütme, Yargıdan sonra 4. Kol Medyadır. Basındır. Bu çok önemli. Bazen üçünün de önüne geçer. Şimdi sizinle ortak bir paylaşımları yok. Sizden yardım istemeleri yok. Çok sıradn bir ürün, bir marka daha çok teşhir edilirken, Erzurum'da EYOF'la ilgili herhangi bir etkinlik yok. Sadece Belediyenin tahsis ettiği bilboardlar üzerinden tanıtım yapılıyor. Hani ulusal medyada ki karşılığı bunun? Hani reklamları? Hani üst düzey bir takım insanlara bir şeylerin söyletilmesi? Bunlar zor mu Allah aşkına?"dedi.

Aydın; "Sanki FBI toplantısı yapılacak!"

Konuşmasının devamında EYOF Organizatörlerine de sitemde bulunan Aydın; "Ayrıca Erzurum'un doğasını bilen sizlersiniz. Yerel basın, o şehrin dinamiklerini en iyi bilendir. Yerel basına yer vermeyen, fırsat vermeyen bir üslupla, sanki bu şehirde uluslararası stratejik bir etkinlikten bahsediyoruz. Hayır, burada FBI toplantısı yapılmayacak. Burada bir spor etkinliği var. Niye saklıyor sizden, bunu sizinle niye paylaşmıyor. Ama bunu paylaşması için önce Erzurumluluk şuuruna sahip olması lazım." dedi.

Aydın; "2011'de de aynı hatayı yaptık. dışarıdan koordinatör atıyoruz"

İnanın, Üniversiteden olsun, Erzurum'dan olsun, şu etkinliği başarabilecek hem koordinatör çıkar, hem alt ekibi çıkar, hem de buranın basını laikiyle bu vazifeyi yapar. Ama Erzurum'un siyasi gücü, bürokratik gücü sesini çıkarmıyor. Bu da bir fiyasko olmasın diye benim temennim, henüz vakit varken bir an önce önlemleri alalım ve bu hatadan dönelim." dedi.

Milletvekillerine akreditasyon mailleri gönderen EYOF, bilgi için aramamış bile

Milletvekili Aydın, "Ayrıca edindiğimiz bilgi, Erzurum Milletvekillerine Akreditasyon başvurusu için mail gönderen EYOF Yetkililerinden, bilgi teyidi için arama olmadığı yönünde. Doğruluğu araştırılmakta olan bu bilgi Milletvekillerinin olimpiyat günü, olimpiyat alanına giriş yapacağı anda, EYOF yetkililerini, zor durumda bırakacak gibi." diye konuştu.

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