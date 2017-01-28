28.01.2017 23:52:21

Milletvekili İshak Gazel: Yeni sistemde; halkı olan bir devlet değil, devleti olan bir halk anlayışı hakim olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divan üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, 'Halkı olan bir devlet değil, devleti olan bir halk anlayışının hakim olacağı bir sistem değişikliğini inşallah nisan ayında referandumla neticelendireceğiz' dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divan üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Halkı olan bir devlet değil, devleti olan bir halk anlayışının hakim olacağı bir sistem değişikliğini inşallah nisan ayında referandumla neticelendireceğiz" dedi.Gazel, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Hazer Dinar-i Kültür Merkezi'nde düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.Cumhurbaşkanlığı sisteminin rejim değil, bir hükümet sistemi değişikliği olduğunu ifade eden İshak Gazel, "15 Temmuz darbe girişimi eğer başarılı olsaydı, Türkiye 50 yılını kaybedecekti. Allah bizi korudu. Uluslararası emperyal güçlerin çizmiş olduğu çerçeveye, onların dikmiş olduğu elbiseye sığmayacağımızı biz 15 Temmuz günü bütün millet olarak ifade ettik. Şimdi de artık kendi kararlarımızı alabileceğimiz, kendi istikbalimizi yönlendirebileceğimiz, kendi istiklalimizi yönlendirebileceğimiz ve bizim kararlarımızın, bizim ülkemizin kaderini belirleyebileceği bir süreci ve; halkı olan bir devlet değil, devleti olan bir halk anlayışının hakim olacağı bir sistem değişikliğini inşallah nisan ayında referandumla neticelendireceğiz. Bunun için gece gündüz demeden, karı kış demeden, yorgunluk nedir bilmeden çalışacağız. Çünkü AK Parti'nin kaderi ile Türkiye'nin kaderi özdeşleşmiş vaziyettedir. Türkiye'nin kaderi İslam aleminin kaderidir. Biz halkımızdan başka hiç bir güç tanımıyoruz" diye konuştu."Referanduma hazırım"AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, teşkilat olarak referanduma hazır olduklarını dile getirdi. Çetinbaş, "Ben, hem katılım oranı açısından, hem de alacağımız sonuç açısından en iyi neticeye alacağımıza yürekten inanıyorum. Tüm birimlerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız gece gündüz demeden kapı dolaşarak, anayasa değişikliğini anlatacaktır. Nisan ayı içeresinde gerçekleştireceğimiz referandumun Kütahya açısından yeni bir rekorun habercisi olacağına inanıyorum. Teşkilat olarak referanduma hazırız" diye konuştu.Toplantıda, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Galip Gültekin de, birer konuşma yaparak, faaliyetleriyle ilgili bilgiler sundu. (EFE)