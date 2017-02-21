21.02.2017 14:21:15

Milletvekili Ilıcalı ve Halldorsdottir havalimanında EYOF'u değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum havaalanında karşılaştığı Avrupa Olimpik Koordinasyon Komitesi Başkanı Liney Halldorsdottir EYOF ve 2026 kış olimpiyatlarına Erzurum'un aday olması konusunda değerlendirmelerde bulundular.

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AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum havaalanında karşılaştığı Avrupa Olimpik Koordinasyon Komitesi Başkanı Liney Halldorsdottir EYOF ve 2026 kış olimpiyatlarına Erzurum'un aday olması konusunda değerlendirmelerde bulundular.AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Havalimanında karşılaştığı Avrupa Olimpik Koordinasyon Komitesi Başkanı Liney Halldorsdottir ile ayaküstü değerlendirmelerde bulundu. EYOF ve Erzurum hakkındaki izlenimlerini soran Ilıcalı'ya İzlandalı Komitesi Başkanı Halldorsdottir "Festival için çok çalışılmış. Konuştuğum herkes organizasyondan memnun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sizinle de tanıştğıma çok memnun oldum" şeklinde konuştu.Meclisteki '2026 Olimpiyatlarının ülkemizde yapılmasına EVET diyorum konuşmasıyla' Türkiye gündeminde geniş yer bulan Ilıcalı, bu kez de Halldorsdottir'ın 2026 Kış Olimpiyatları İçin Erzurum'un aday olması konusundaki görüşlerini aldı. Ilıcalı'nın bu sorusuna ise Halldorsdottir; Erzurum'un aday olmasını istediğini belirterek, çok iyi olur diye karşılık verdi.