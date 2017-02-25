25.02.2017 15:17:40

Milletvekili Ilıcalı, Referandum startını Çat'ta verdi

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, referandum çalışmalarına Çat'ta başladı. 'Çatlı hemşehrilerimi bir aile gibi görürüm. 1 Kasım seçimlerinde de seçim sonuçlarını Çat'ta aldım. Erzurum'dan 5 milletvekili çıkardığımız burada öğrendim.' diyen Ilıcalı'ya Çatlıların ilgisi yoğundu.

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AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, referandum çalışmalarına Çat'ta başladı. "Çatlı hemşehrilerimi bir aile gibi görürüm. 1 Kasım seçimlerinde de seçim sonuçlarını Çat'ta aldım. Erzurum'dan 5 milletvekili çıkardığımız burada öğrendim." diyen Ilıcalı'ya Çatlıların ilgisi yoğundu.AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılacak referandum çalışmalarının startını Çat İlçesinde verdi. Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Ilıcalı'ya Ak Parti il yönetiminden Nuh Şenol, Celal Ersoy, Semih Kavas ve İsmail Çakır eşlik etti. Konuşmasına "Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Bakanımız Recep Akdağ'ın ve diğer milletvekillerimizin selamını getirdim" diyerek başlayan Ilıcalı, Cumhurbaşkanlığı Sistemine neden 'evet' diyeceğini "16 Nisan'da yapacağımız halk oylaması birlik beraberliğimizi taçlandıracak. Olumsuzluğa karşı olumluluğu, teröre karşı gücü, ülke kalkınmasına karşı yönetimin gücünü artıracak. Çift başlılığı ortadan kaldırıp, yargının daha bağımsız ve tarafsız olmasını sağlayacak. Gençlerimizin, kadınlarımızın, engellilerimizin sorunlarının daha hızlı çözülmesini sağlayacak" cümleleriyle açıkladı."Milli İradeye Saygımız Sonsuz"İkinci dönem milletvekilliği yaptığını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ait anayasa değişiklik teklifinin anayasa görüşmelerine katıldığını belirten Milletvekili Ilıcalı "Bu değişikliğin önemli olduğuna ve ülkemiz için önemli olan bu şansı sizlere çok iyi bir şekilde anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Karşımızda iki farklı insan profili var. Birincisi; vatandaş iyi niyetli, Ak Partiyi Cumhurbaşkanımzı seviyor ancak kafasında soru işaretleri var. Bizim ilk olarak bu soruları cevaplayıp kafa karışıklığını düzeltmemiz gerekiyor. İkinci insan profilinde ise; referandumda bir aksilik olsa da zil takıp oynasak diye düşünen kesim var. Türkiye'nin ileri gitmesini istemeyen bir kesim. Bunlar için yapacak bir şeyimiz yok. Milletimizin kararına saygımız sonsuz. Bizler Ak Parti ve MHP milletvekilleri olarak mecliste gereğini yapıp 18 maddelik anayasa değişikliğini muhalefetin her türlü engeline rağmen milletin önüne getirdik. Bende Türkiye için önemli bir yasanın, önerinin altında imzası bulunan biri olarak kendimi şanslı sayıyorum ve Allah'a şükrediyorum. Şimdi son söz milli iradede" dedi."Değişiklikle Cumhuriyet Sistemimiz Daha da Güçlenecek"Anayasa değişikliği içerisinde bulunan 18 maddenin; ülkenin yönetimi açısından, yapılacak projeler açısından, Erzurum'un ve bölgenin kalkınması açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Anayasa değişikliğine 'hayır' diyenler nedenlerini şöyle açıklıyorlar; 'Bu değişiklikle beraber rejim de değişecek.' Bizlerde diyoruz ki; Türkiye Cumhuriyetinin rejimi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet olarak değişmiş. Referanduma evet oyu verdiğimiz zaman cumhuriyeti değiştirip monarşimi getireceğiz. Tabiki hayır. Değişiklikle beraber cumhuriyet sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Türkiye cumhuriyetin kurulduğundan bu zaman kadar 65 tane hükümet gelmiş, hesaplamalar gösteriyor ki bir buçuk yılda bir hükümet değişmiş. Ak Parti ile birlikte Türkiye'de siyasi istikrar yakalandı. Bir buçuk yılda bir hükümet değiştiğini düşünürsek; Erzurum cazibe programını, hızlı treni nasıl getireceksin. Bizler koalisyonlardan çok çekmişiz, IMF mahkum edilmişiz. İthal bakan getirmişiz. Bugün şükürler olsun IMF borcumuz yok, borç veren bir ülke durumundayız. Erzurum'dan örnek verelim; 1.5 milyar liralık doğuyu, Karadeniz'e, limana bağlayacak Ovit Tüneli sonunda açılıyor. Denizin 62 metre altından Marmaray'ı 104 metre altından Avrasya'yı Tünelini geçirmişiz. Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprülerini yapmışız. 3'üncü havalimanının çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanımız kurduğu partiyle, Türkiye 15 yıldır siyasi istikrar sağlamış, bununla beraber ekonomik istikrar da devam ediyor" şeklinde konuştu."3 Erk Üzerinden Vurmaya Çalışıyorlar"Ana muhalefetin, tek adamcılık tartışmalarını ortaya atarak yasama, yürütme, yargı üzerinden kafa karıştırmaya çalıştığını ifade eden Milletvekili Ilıcalı "Tek adamcılık diyip duruyorlar. Cumhurbaşkanımızında açıkladığı gibi hepimiz faniyiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı belediye başkanı olmadan önce kaç kişi tanıyordu. Ama belediye başkanı oldu tanıdınız sonra milletin desteğiyle Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanımız en fazla 2 dönem daha cumhurbaşkanı olacak. sonrasında 15'inci 16'ıncı cumhurbaşkanı kim olacak. Belki de Erzurum'dan, gençlerimizin içinden yeni Recep Tayyip Erdoğanlar çıkacak. Bu olay tek adam olayı değil, verimli kapasiteli yüksek bir yönetim sistemi" diye belirtti.Ilıcalı'dan Kılıçdaroğlu'na 18 Yaş Teklifi80 milyon Türkiye nüfusunun 7 milyonunu 18 ile 25 yaş arasındaki gençlerin oluşturduğunu hatırlatan Milletvekili Ilıcalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulunarak "Kılıçdaroğlu, 18 yaşında milletvekili seçilme hakkını 'meclise zengin çocuklarını getirecekler' şeklinde yorumluyor. Kemal Bey, ana muhalefet partisi genel başkanı olarak böyle bir endişen varsa, sende İstanbul birinci sıradan bir çoban kardeşimizin, çiftçi kardeşimizin 18 yaşındaki çocuklarını aday göster. Bunlar tamamen halkımızın kafasını karışıtrmak için söylenen sözler" dedi."Çift Başlılık Sona Erecek"Türkiye de büyük bir bürokrasi engelinin yaşandığına dikkat çeken Ilıcalı "Türkiye'de acayip bir bürokrasi sistemi var. Vatandaşımızın talebi oluyor çözüm için Başbakan'a gidiyoruz tamam diyor, Bakanlara gidiyoruz tamam diyorlar, vatandaşımız iki hafta sonra arıyor vekilim bizim işimiz hala olmadı diyor. Bu bürokrasi engeli bunu öğütüyor. Mevcut sistemde çift başlılık var. Yeni sistemle birlikte bu durum kalkacak. Siz şimdi uyum içinde çalışan Cumhurbaşkanı, Başbakan, ve Bakanlar olduğu için olumsuzlukları görmüyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Gaziantep'te yaptığı konuşmasında bir örnek verdi. Mehmet Şimşek gibi kapasiteli birini 'Ben diyor Merkez Bankası Başkanı yapamadım, o günkü Cumhurbaşkanı itiraz etti, imzalamadı' diyor. O dönem bende milletvekiliydim. Meclisten geçirdiğimiz birçok kanunu ideolojik olarak geri çeviriyorlardı" şeklinde konuştu."16 Nisan'da Birlik Beraberliğimizi Taçlandıracağız"Referandum konusunda vatandaştan; hükümete, Başkomutan'a güvenmelerini isteyen Ilıcalı "15 Temmuz 2016'da Türkiye uçurumdan döndü. Bu hainler darbe kalkışmasında başarılı olsalardı bugün burada bizler olamayacaktık. İşte bu değişiklik darbecilerin FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın en korkulu rüyası. Güçlü bir Cumhurbaşkanı, güçlü bir yönetim, bu hainlerin kökünün kazınmasında çok etkili olacak. Bu terör örgütünün destekleyicileri bu değişikliğe tabi ki 'evet' demeyecek. Kim diyecek evet i Dadaş diyecek Nene hatun diyecek niye çünkü Milli mücadeleyi sizler başlattınız. Erzurum, Türkiye ortalamasının her zaman 20 puan üstünde. Erzurum'dan yüzde 70, 80 çıkacak ki Türkiye geneli yüzde 50'nin üstünde olsun. Dolayısıyla bizler sizlere çok güveniyoruz. Bütün herkese teşkilatlarıma, hemşehrilerime güveniyorum. Birlik beraberliğe çok ihtiyacımız var. 16 Nisan'da yapacağımız halk oylaması birlik beraberliğimizi taçlandıracak. Olumsuzluğa karşı olumluluğu, teröre karşı gücü, ülke kalkınmasına karşı yönetimin gücünü artıracak. Çift başlılığı ortadan kaldırıp, yargının daha bağımsız ve tarafsız olmasını sağlayacak. Gençlerimizin, kadınlarımızın, engellilerimizin sorunlarının daha hızlı çözülmesini sağlayacak" dedi.