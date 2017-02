16.02.2017 17:20:24

Milletvekili Ilıcalı '2026 Kış Olimpiyatlarına aday olmaya 'evet' diyorum'

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, TBMM Genel Kurulunda gündem dışı söz alarak, Erzurum'un EYOF 2017'deki başarısını anlattı. 2026 Kış Olimpiyatları için de destek isteyen Ilıcalı, '2026 Kış Olimpiyatlarına ülke olarak aday olmaya evet diyorum, sizleri de evet demeye davet ediyorum' diye konuştu.

Çünkü burada göstereceğimiz başarı, 95 ve 125 metreyi bulan iki kulesi ile Avrupa'nın birinci Dünyanın 3. Büyük atlama kulesine sahip Erzurum'u 2026 Kış Olimpiyatları için önemli adaylar arasına sokacaktır" dedi."Dadaşlar Diyarında Binlerce Kişiyi Misafir Ediyoruz"Görkemli bir organizasyonla açılışı yapılan Erzurum EYOF 2017'nin 18 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edeceğini ifade eden Ilıcalı, "Bu günlerde, dört bin yıldan uzun süredir medeniyetlerin beşiği olan Dadaş diyarında 34 Ülkeden 650 Sporcu, atrenörü-teknik ekibiyle 1.500 kişilik bir grubu ve binlerce misafiri ağırlıyoruz. Avrupa'nın dört bir yanından, Olimpiyat Oyunları'na katılma hayali olan genç sporcuların yer aldığı Erzurum EYOF 2017 12 Şubat Pazar günü Şahsımın, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay KILIÇ'ın Sağlık Bakanımız Sayın Recep AKDAĞ'ın, Erzurum Valisi Sayın Seyfettin Azizoğlu'nun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'in, Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Prof.Dr. Uğur Erdener'in ve seçkin bir çok davetlinin katıldığı görkemli bir açılış töreni ile gerçekleştirilmiştir. Ben buradan emeği geçen herkese ülkem ve Şahsım adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum " şeklinde konuştu.Türkiye'yi 69 Sporcu Temsil EdiyorEYOF 2017 organizasyonunun Olimpiyat Oyunları'na katılma potansiyeli olan genç sporcuların keşfedilmesi açısından önem taşıdığına dikkat çeken Milletekili Ilıcalı, "Erzurum'da, genç yıldız adayları, alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve snowboard olmak üzere 9 farklı dalda yarışıyor. 34 ülkeden, 14 ile 18 yaş arasındaki 650 parlayan yıldız sporcunun yarıştığı EYOF 2017'de Türkiye'yi 24'ü kız, 45'i erkek olmak üzere toplamda 69 sporcumuz temsil ediyor" diye belirtti."Türkiye EYOF'a 2 Yılda Hazırlandı"Dönemin spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın desteği sayesinde Erzurum'un 2011 Universiade ile kış sporlarına kapılarını açtığını dile getiren Ilıcalı, Erzurum'un 2012 Kuzey Disiplinleri U23 Dünya Şampiyonası, 2012 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası gibi önemli organizasyonlara da ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Organizasyon boyunca tüm detayların düşünüldüğüne dikkat çeken Ilıcalı, sporcuların sağlığının korunması için oluşturulan EYOF Hastanesinden, EYOF Medikal Acil Çağrı Merkezine, sporcuların konaklayacağı Oyunlar Köyünden, madalya törenlerinin yapılacağı alanlara kadar sağlanan her türlü imkan ve altyapının otoriteler tarafından örnek olarak gösterildiğini ifade etti. Avrupa'nın en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan ve daha önce uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona da ev sahipliği yapan Erzurum'un bu organizasyonda da otoritelerden tam not aldığını vurgulayan Ilıcalı, bu tür organizasyonlara hazırlanmanın en az 4 yıl sürdüğünü Türkiye'nin ise 2 yıl içinde hazırlıklarını tamamlayarak önemli bir başarıya imza attığını söyledi."EYOF Sokağı Ziyaretçileri Büyülüyor"Eyof 2017 Erzurum Kültür Sokağı'nın yapımında büyük bir emek sarfederek fedakarlıkta bulunan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü hocaları ve öğrencilerine de teşekkür eden Ilıcalı, "Erzurum'a gelen misafirlerin en çok dikkatini çeken hususlardan birisi de Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Hocaları, Yüksek Lisans ve Lisans öğrencilerinin, bir ay gibi kısa bir sürede tasarlayarak ortaya koymuş oldukları Erzurum'un tarihi ve kültürel özelliklerinin yansıtıldığı "Eyof 2017 Erzurum Kültür Sokağı" kar heykel projesi olmuştur. 650 metre küp, yaklaşık 400 kamyon 100 tona yakın kar kütlesi yontularak, hamam, Erzurum evleri, Çifte Minerali Medrese, Yakutiye Medresesi, Lala Paşa Cami, Bakırcılar cami, Taş Han, Kale Surları, Saat Kulesi gibi yapıların ve tandır, çeşme, dibek taşı, bakraç, semaver gibi yöreye özgü figürlerin yer aldığı eski kent ortamı oluşturulmuştur. Kırk kişilik ekiple, -25-30 dereceye varan soğuk hava koşullarında, sabah 8:30 akşam 11:00 saatleri arasında yoğun bir çalışmayla ziyaretçileri büyüleyen "Eyof 2017 Erzurum Kültür Sokağı"nın yapılmasında emeği olan başta Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa BULAT olmak üzere tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. "dedi. Kar ve buzdan tasarlanan Erzurum açık hava müzesini ziyaret edenler arasında Hırvatistan Cumhurbaşkan Kitaroviç in eşi Jakov Kitaroviç de bulunduğunu belirten Ilıcalı, EYOF Kültür Sokağı'nın medya aracılığıyla tüm dünyaya duyurulduğunu, kentin tanıtılmasına, turizmin gelişimine çok önemli katkılar sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini söyledi.Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat'ın, Buz Müzesi çalışmaları için destek isteyen Milletvekili Ilıcalı "Dekanımızın, buzdan tasarlanarak Erzurum'a ait kültür yapıları ve objelerinin yer alacağı, Erzurum dokusuyla da bütünleşerek şehirde farklı bir sinerji meydana getirip, şehirle birlikte yaşayacak ve Erzurum'un turizmine katkı sağlayacak olan "Buz Müzesi" çalışmaları da devam etmektedir. 850 metre kare alanda 4 ana bölümden oluşacak Buz Müzesinin yaklaşık maliyetinin 2 Milyon TL dır. Hükümetimizden bu konuya da destek vermelerini buradan istirham ediyorum." diye konuştu.EYOF gibi uluslararası organizasyonlar ülkeler ve şehirler için önemine değinen Ilıcalı, "İnsanları ve ülkeleri bir araya getiren bu tür etkinlikler, din, dil, ırk ve renk ayırımı yapmadan kültürlerin, adetlerin ve örflerin alış-verişi vasıtası ile barışın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle bulunduğumuz coğrafya itibariyle, barışa en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde, böylesine büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor olmamız bizlere ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu organizasyon, dünya çapında sporcuları, izleyicileri ve basın mensuplarını ağırlayarak, Ülkemizin tanıtımına, turizm gelişmesine büyük katkı sağlayacak, uluslararası alanda Türkiye'nin imajının güçlendirilmesine çok büyük etki edecektir" dedi.Genel Kurul'da EYOF'a DavetIlıcalı, Genel Kurul'da yaptığı konuşmasının sonunda "Sizleri ve bütün vatandaşlarımızı kış urizmi adına her şeyin ziyadesiyle yer aldığı, tarihi ve kültürel özellikleri ile ziyaretçilerine doyumsuz anlar yaşatan Erzurum'a özellikle bu günlerde devam eden, coşkunun ve heyecanın hat safhada olduğu Erzurum EYOF 2017 Gençlik Festivaline davet etmek istiyorum. "diye çağrıda bulundu.