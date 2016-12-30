30.12.2016 10:48:32

Milletvekili Hüsniye Erdoğan'dan Başkan Tutal'a ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

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AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.AK Parit Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan'ın Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaretinde Seydişehir'de yapılan yatırımlar ve çalışmalar değerlendirildi.Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın Seydişehir hayata geçireceği projeleri hakkında da bilgi alan Erdoğan, hazırlanan projelerde bölge milletvekili olarak her zaman destek olacaklarını kaydetti.Seydişehir'i yaşanabilir bir şehir yapma gayreti içerisinde çalışmalarına araklıksız devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal, "Seydişehir'de 2,5 yıl süresince epeyce yol kat ettik. Konya ve Ankara'da yaptığımız çalışmalar ve girişimler sonucunda güzel sonuçlar alıyoruz. Çalışmalarımız bundan sonra devam edecek" dedi.Milletvekili Erdoğan'ın Başkan Tutal'ı ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer de hazır bulundu.