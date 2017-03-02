02.03.2017 18:18:42

Milletvekili Gider'den Esnaf Odaları Birliği'ne ziyaret

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Esnaf Odaları Birliği'ni ziyaret ederek esnaf odaları başkanları ile bir araya geldi.

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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Esnaf Odaları Birliği'ni ziyaret ederek esnaf odaları başkanları ile bir araya geldi.Esnaf oda başkanları ile bir araya gelen Milletvekili Gider, oda başkanlarının talep ve görüşlerini dinledi. Milletvekili Gider, oda başkanlarından referandum da "Evet" oyu sözünü aldı.Çanakkale Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mustafa Vurucu, Milletvekili Gider'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; " Öncelikle sayın vekilimize teşekkür ediyoruz. Bugün esnaf odaları birliğimizi ziyarete geldiler. Esnaf ve Sanatkarlarımızla ilgili sorunlarımızı dinlediler. Bizlerde dilimizin döndüğü kadar esnaf ve sanatkarlarımızın sorun ve taleplerini dile getirdik" dedi.Gerçekleştirilen toplantıda yaklaşan referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Vurucu," Tabii ki hassas bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten de günümüzde şöyle bir baktığımızda ülkemizin sınırları içerisinde olan olaylar var. 15 Temmuz'dan sonra ülkemize düşmanlık adı altında sanki Avrupa ülkeleri birleşmiş bu ülkenin gelişip kalkınmaması için birçok baskılar yapıyorlar. Bütün bu baskılara, hendeklerden tutun da, savaş olaylarına kadar, FETÖ'nün PKK'nın, belli örgütlerin bu haince çalışmalarından dolayı zorumuza gidiyor. Başka Türkiye yok, bizde diyoruz ki vatan için, millet için, ülkemiz için Allah'a şükürler olsun "Evet" diyeceğiz" şeklinde konuştu.Hükümetin en büyük avantajının; esnaflığın, özel sektörün ve çalışma hayatının zorluklarını bildiğini belirten Milletvekili Gider:" Hükümet esnafın kıymetini bundan biliyor. Ahilik bizim kültürümüzde var. Bazıları modern kooperatifçiliğin başlangıcı olarak Ziya Paşa'nın Memleket Sandıklarını alıyor ama bence bu yanlış bir şey. Kooperatifçiliğin de, meslek odalarının da, hepsinin başlangıcı Ahi Evran'dan yani Ahilik teşkilatlarından başlıyor. Esnaflık bir kültürdür, bunu parayla, pulla, krediyle, teşvikle izah edemezsiniz. O bir kültür" diye konuştu.Esnaf Odaları Birliği Başkanı Vurucu'nun referandumda "Evet" oyunu vereceğini belirtmesine teşekkür eden Gider son olarak " Neden "Evet" dediğini bilen insanlar bizim için çok kıymetli. Oyu ne olursa olsun herkes kıymetli bizim için, hepsi bizim vatandaşımız bu çok ayrı bir şey. Ama neden "Evet" dediğini bilerek oy kullanan insanlar daha kıymetli" ifadelerine yer verdi.