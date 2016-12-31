31.12.2016 12:35:55

Milletvekili Fakıbaba Kaymakam Perçi'yi ziyaret etti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ve beraberindeki heyet, Birecik'e yeni atanan Kaymakam Kadir Perçi'yi makamında ziyaret etti.

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ve beraberindeki heyet, Birecik'e yeni atanan Kaymakam Kadir Perçi'yi makamında ziyaret etti.Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba beraberindeki heyet ile Birecik Kaymakamı Kadir Perçi'ye yeni görevinin kendisi ve Birecik adına hayırlı olması temennisinde bulundular. Yapılan hayırlı olsun ziyaretinde, Birecik'te gerçekleştirilecek projeler ile ilçenin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Fakıbaba ve beraberindeki grup makamdan ayrıldı.