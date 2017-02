20.02.2017 18:22:30

Milletvekili Çaturoğlu, Ereğli-Devrek yolunu inceledi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu adına şarkılar yazılıp 'Aşkımız Ereğli-Devrek yolu gibi hiç bitmesin' şeklinde sözler söylenen 56 kilometrelik yolun 2018 yılı sonunda tamamlanacağını söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, Ak Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, il genel meclisi üyeleri ve bazı muhtarlarla Ereğli-Devrek Karayolu üzerinde devam eden çalışmaları inceledi.Ereğli-Devrek Karayolu 2018'de bitecekEreğli-Devrek Karayolu'nun 146 milyon artı KDV'ye ihale edildiğini ve ödenek sıkıntısı yaşanmadığını belirten Çaturoğlu, "Bu yolla ilgili olarak biliyorsunuz "Aşkımız hiç bitmesin, Ereğli-Devrek yolu gibi olsun' diye adına şarkılar yazılmıştı. Sizlerin de malumunuz olduğu üzere Devrek'ten Ereğli'ye kadar bu yol üzerinde çok çeşitli bölümlerde hem sanat yapısı, köprü, menfez, taş duvar gibi, hem de yol çalışmaları son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. Kış olmasına rağmen çok büyük bir makine parkıyla burada inşaat grubumuz çalışmalarına devam ediyor. Burası Devrek'teki heyelanla birlikte yolun belirli bir kısmı 32 km yolumuzun ödenek problemi yok. Geçen yıl ihalesi yapıldı 146 milyon artı KDV ödeneği var ve hızlı bir şekilde de çalışma devam ediyor. Bu yıl 25. Km'ye kadar yapılacak. 2017 yılı içerisinde bütün sanat yapılarıyla birlikte üst yapılarıyla birlikte bitmiş olacak. Diğer geri kalan kısım 7 km de 2018 yılı içerisinde tamamlanarak yolun bu grubu tamamen bitmiş olacak. Eğer çok büyük bir doğal afet, heyelan gibi bir engel olmazsa Ereğli-Devrek yolumuz 660 gün süresi var. 2018'in sonunda tamamıyla trafiğe açılmış olacak. Bu çok önemli bir olay. Bu sadece buradan 30-40 köyün çalışacağı bir yol değil aynı zamanda Ereğli ve Ereğli'den sonraki İstanbul'a kadar olan bölge ile Devrek, Çaycuma, Gökçebey ve Bartın, Karabük istikametini, iki havzayı birbirine bağlayan bir yol. Ve bu yol bittiğinde eminim ki bu havzanın insanları İstanbul istikametine bu yoldan gidecekler. Bu yolun üstünde beldelerimiz var, köylerimiz var. Köylerimiz yol iyi olmadığı için göç vermiş durumda. Bu yol bittiği zaman gündüz işini ilçede görüp, akşam da köylerine huzur içinde dönebilecekler. Ben bu yolda emeği olan başta Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, ulaştırma bakanımıza, karayolları genel müdürü, bölge müdürümüze teşekkür ediyorum. İnşallah Ereğli bölgemizin en büyük sorunlarından biri olan yol problemini aşmış olacağız" dedi.Hastane kavşağında istimlak sorunuMilletvekili Çaturoğlu ayrıca hastane kavşağında istimlak sorunu nedeniyle çalışmalarda aksama olduğunu, mahkemenin neticelenmesi ile birlikte hızlı bir şekilde inşaatı tamamlayıp kavşağı hizmete açacaklarını anlattı. Ereğli-Alaplı arasında çevreyolu projesi içinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Çaturoğlu, projenin tamamlanması ile birlikte bu yolu programa aldıracaklarını belirtti.Özendi: "Tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalar devam ediyor"Devrek'te önceki yıllarda meydana gelen heyelanın literatüre girecek büyüklükte olduğunu anlatan Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, kış ayı olmasına rağmen çalışmalara hızla devam edildiğini anlattı. Özendi gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Devrek- Ereğli yolu 56 kilometrelik bir yol. Bu yolda geçmiş yıllarda farklı kilometrelerde büyük heyelanlar meydana geldi. Devrek heyelanı denildiğinde bakanlıkta literatüre giren bir heyelandan söz ediyoruz. MTA haritalarında da bu heyelan mevcut. Karayollarının da ciddi anlamda bir kafa yorduğu bir heyelan oldu. Bizim için bir okul oldu. Araştırma ekiplerimiz, sondaj ekiplerimiz sürekli çalışmalarını yaptı. Çalışmalarımız artık son aşamasına geldi. 2017 yılı Devrek-Ereğli yolu için toparlanma yılı olacak. Toplam 56 kilometrelik yolda iki firmamız çalışıyor. Devrek'ten 32. Kilometreye kadar Bayburt İnşaat'ın kuruluşu olan Aga MSK Günal firması çalışıyor. Çaylıoğlu-Kızılcapınar arasında ise Aslanlar İnşaat çalışıyor. Her iki firmamızın da karayollarından yetkili arkadaşlarımız da burada kontrollerini yapıyor şeflerimiz de sürekli işin başındalar. Yaptıkları yoğun çalışmalardan sizin de belirttiğiniz gibi şuanda 20 Şubat tarihindeyiz kışın en yoğun yaşandığı zamandayız bugünlerde bile biz bu şantiyelerimizi kapatmadık. Her iki şantiyemizde de kış aylarında çalışmalara devam ettiler. Asıl yoğun çalışma da Mart ayından sonra başlayacak. Bizim normal resmi çalışma takvimimiz 1 Nisan'da başlar. 1 Nisan'dan itibaren şuanda ki çalışma katlanacak. Yaz aylarında çok ciddi bir çalışma ile bu yolu inşallah 2017 yılında yüzde 80'ler seviyesine getireceğimiz her iki noktada da. 2018'de de geri kalan kısımları tamamlanarak önümüzdeki sene Devrek'ten Ereğli'ye kadar yolu bitirmiş olacağız. Bu çalışmalarımızla ilgili ödenek sıkıntısı yoktur. Hükumetimiz her türlü açılımı yapmıştır. Teknik bir sıkıntımız da yok. İnşallah büyük bir heyelan yaşanmaz. Bölgenin genel yapısında hemen hemen yüzde 98 oranında heyelan bölgesinden geçiyor yollarımız. Ben bizlere bu imkanları sağladığı için sizlere, hükümetimize, başbakanımıza, bakanımıza teşekkür ediyorum. Sayın vekilimizin sadece Ereğli-Devrek yolu ile ilgili değil, tüm Zonguldak yolları için desteğini arkamızda hissediyoruz. Bizim dilimizden anlıyor. Her türlü desteği için kendisine teşekkür ediyoruz."100. yıla üç katlı büyük kavşakÖzendi, "Zonguldak Devrek arasındaki yola DSK diyoruz, süresi üç yıl. Sapça üzülmez çıkışına kadar olan yedi sekiz kilometrelik yol bu yaz sezonunda kaplaması bitecek. Devamında 100. Yıl kavşağı üç katlı devasa bir kavşak olacak. Bu sene fiziken bitme şansı yok. Hedefimiz orada 10 kilometre, 5 kilometre Zonguldak tarafından, 5-6 kilometre de Devrek tarafından DSK bitecek. İki-Üç yıla yayılan bir çalışmayla, Dorukan tünelinden Zonguldak'a kadar sıcak asfalt üstünden seyahat edeceğiz. Mithatpaşa tünelinde gaz sıkıntısı vardı. Burada metan gazı ve yeraltı sularıyla ilgili çalışmalar bitti. Bir ay içinde ikmal ihalesini yapacağız. Mithatpaşa tünellerinin çıkışındaki İmam Hatip okulu yıkılacak, Demiryolunun altından Kilimli 'ye geçeceğiz. Devamında Saltukova'ya kadar 8 tünelin ihalesini bu yaz yapacağız. İlk 5-6 yıl içinde Zonguldak'ın Bartın'a doğru bağlantısını tamamlayacağız. Zonguldak-Ereğli Karayolu üzerinde Üçköy bağlantısında bir altgeçit yapılacak. Zonguldak Beycuma'da heyelan olan kesim büyük paralara mal oluyordu. Yeni bir güzergah tayin ettik bunun yerine. İhaleyi alan firma baharla birlikte çalışmasına başlıyor. Alaplı girişinde bir oturma vardı. Orada da çalışılıyor. Beycuma'da ki ile tek ihale yaptık" dedi.Özendi, Zonguldak genelinde yapımı devam eden yollarla ilgili gerek Bakanlık, gerek genel müdürlük nezdinde her türlü desteği aldıklarını belirterek, 2018 sonunda yollarda büyük rahatlama yaşanacağını sözlerine ekledi.113 Araç yol yapımında çalışıyorBayburt İnşaat'ın kuruluşu olan Aga MSK Günal friması Genel Koordinatörü Kadir Şentürk ise Ereğli-Devrek yolunda ki personel ve makine parkı hakkında bilgi verdi. Şentürk, "Şu anda 2. Kilometreden itibaren 6 tane sanat yapısı ekibi çalışmaktadır. 28 ekskavatör, 7 tane yükleyici, 2 tane dozer, 75 adet kamyon, 1 tane mikser, 320'yi aşkında personelimiz mevcuttur. Beton santrali, asfalt plent tesisimiz gibi mekanik tesislerimizin hepsi hazır. Kazı ve sanat yapı işleri tamamlandığında Haziran ayında da üst yapı işlerine başlanacak. Bu yıl 25. Kilometreye kadar yolu trafiğe açacağız" dedi.Yapılan gezinin ardından Vakıf Köyü'nde katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.