17.02.2017 16:20:14

Milletvekili Boynukara esnafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet etti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, küçük sanayi sitesi esnafını Cumhurbaşkanı mitingine davet etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, küçük sanayi sitesi esnafını Cumhurbaşkanı mitingine davet etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Şubat'ta Adıyaman'da gerçekleştireceği toplu açılış ve miting öncesinde AK Parti Milletvekili Adnan Boynukara, esnaf ve vatandaşları mitinge davet etti.Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Adnan Boynukara, Adıyaman'ın her zaman büyük teveccüh gösterdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha fazla sahip çıkmak gerektiğini kaydetti.Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili referandumunun önemine vurgu yapan Adnan Boynukara, ülkemizin ekonomisi ve demokrasisi için referandumun önemli olduğunu kaydetti.Esnaflara cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Adnan Boynukara, "Adıyaman halkı Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman bağrına basmıştır. 19 Şubat tarihinde de her zamankinden fazla ilgi gösterileceğini tahmin ediyorum. Adıyaman'a ayrı bir sevgi besleyen Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi.