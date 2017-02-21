21.02.2017 09:58:12

Milletvekili Akyürek, Şehit Bekçi Kete'nin taziyesinde

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden bekçi İbrahim Kete'nin taziyesine katılan AK Parti Milletvekili Mehmet Akyürek, 'Bu saldırı sadece hakim ve savcılara yönelik değil, tüm Viranşehir halkına ve Türkiye'ye yapılmış saldırıdır' dedi.

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden bekçi İbrahim Kete'nin taziyesine katılan AK Parti Milletvekili Mehmet Akyürek, 'Bu saldırı sadece hakim ve savcılara yönelik değil, tüm Viranşehir halkına ve Türkiye'ye yapılmış saldırıdır' dedi.Viranşehir ilçesindeki taziyeye katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek'e Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdür Sinan Ateş de eşlik ederek ailenin acısını paylaştı. Akyürek yaptığı açıklamada, 'Ahmet yavrumuz bu çocuk yaşta şehadet şerbetini içti. Bu bir hain saldırıdır. İbrahim Kete kardeşimiz şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bu saldırı sadece hakim ve savcılara yönelik değil, tüm Viranşehir halkına ve Türkiye'ye yapılmış saldırıdır. Hükumetimiz güçlüdür, halkımız güçlüdür, hiç kimse bizim aramıza fitne sokamaz' diye konuştu.