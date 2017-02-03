03.02.2017 18:14:54

Milletvekili Ahmet Uzer'den 'hayır'cılara sert tepki

Ak Parti Gaziantep milletvekili Ahmet Uzer, referandum için 'hayır' propagandası yapanlara, zamanında Boğaziçi köprüsünü yapanların eleştirileri ile ilgili paylaşım yaparak, tepki gösterdi.

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Ak Parti Gaziantep milletvekili Ahmet Uzer, referandum için 'hayır' propagandası yapanlara, zamanında Boğaziçi köprüsünü yapanların eleştirileri ile ilgili paylaşım yaparak, tepki gösterdi.Milletvekili Ahmet Uzer, sosyal medya hesabından yaptığı paşlaşımda, hayır propagandası yapanlara sert tepki gösterdi. Daha önce Boğaziçi Köprüsü'nü eleştiri ifadelerinin yer aldığı takvim sayfasının resmini de paylaşan Uzer, "İstemezzükçü 'Hayır'cılar bir dönemde Boğaziçi köprüsüne karşydı. Her dönem aynı kafa aynı nakarat. 'istemezzük...' Otu çek köküne bak" ifadelerini kullandı.