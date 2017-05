10.05.2017 11:35:06

Milletvekili Açıkgöz Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Berat Kandili nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında tüm İslam âleminin kandilini kutladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Berat Kandili nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında tüm İslam âleminin kandilini kutladı.AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Berat Kandili nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında şunları kaydetti;"10 Mayıs Çarşamba'yı Perşembe' ye bağlayan gece, her yıl gelişiyle pek çok güzelliğin yaşandığı rahmet, mağfiret, maneviyat ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerifin habercisi olan yeni bir Berat Kandilini daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. Böylesine mübarek bir geceye bir kez daha erişip, bizlere güzel bir fırsat bahşettiği için Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır.Berat; şerden, fesattan, vicdansızlıktan, insafsızlıktan, kötüden ve kötülükten uzak kalmaktır. Bu gecede her birimiz, kötülüğe olan mesafesini ölçmeli, kötülüğe giden yolları kapatmaya bir kere daha karar vermelidir. Her türlü çirkinlik, haksızlık ve adaletsizlikten uzak olmayı, arzularımızın, bencilliklerimizin egemenliğinden, nefsimizin esaretinden kurtularak gerçek özgürlük ve hürriyet olan beratımıza nasıl kavuşacağımızı öğrenmeliyiz. İyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmak için çabalamalıyız. Bu vesileyle Berat Kandili; Allah'a dost olma, hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir. Berat için şer ve kötülükten uzak; bizi yaratan yüce Allah' a yakın olmalıyız. Milli birlik ve beraberlik içerisinde şerden ve şer odaklarından uzak; gönülleri fethederek, gönül coğrafyamızda, ülkemizde, İslam âleminde beratın hayrımıza ve kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum; Yüce Mevla'mız, ömrünü salih amellere adamış kullar olarak Ramazan'a ulaşmamızı nasip eylesin. 15 Temmuz' da 'Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet' için canlarını tankların önünde siper eden kahraman milletimiz, aziz vatanımızı tüm hainlerden koruyup, Ümmet-i Muhammed' in, mazlumların umudu olmuştur. Rabbim, bu vesileyle birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi daim eylesin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve bütün İslâm âleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni ediyor, bu mübarek gecenin, İslâm dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine; fitne ateşinden ve kargaşadan uzak olmamıza; ülkemizin, birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."