07.02.2017 15:13:07

Milletvekili Abdülkadir Yüksel, Antep'e Gazilik unvanı verilmesinin yıl dönümünü kutladı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel, Antep'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 96'ncı yıl dönümünü kutladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel, Antep'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 96'ncı yıl dönümünü kutladı.Milletvekili Abdülkadir Yüksel, Antep'in 'gazilik' ünvanı olan dünyada tek kent olduğunu belirterek, unvanın verilişinin 96. yıl dönümünün coşkusunu yaşadıklarını belirtti.Milletvekili Yüksel, Gaziantep'e 8 Şubat 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazi' unvanı verildiğini hatırlatarak, "Esarete asla boyun eğmeyen aziz Gaziantep halkı her zaman vatanı ve milletinin yanında durmaya devam edecektir. Bu tüm Gazianteplilerde var olan asil bir ruhtur. Bu ruh bu topraklara göz koyanların her zaman korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Bunun kanıtı bu topraklar için canını veren 6 bin 317 Anteplinin şehadetidir. Gaziantep'in milli mücadele döneminde ortaya koyduğu kararlı duruşu sadece Türkiye için değil, tüm İslam alemi için büyük bir örnek olduğunu belirten Yüksel, "Anteplilerin o gün vatan ve iman aşkıyla düşmana karşı vermiş olduğu milli mücadelenin dünya eşi benzer yoktur. İşte o mücadele bugün Gaziantep'te her alanda kendini göstermektedir. Bunun son örneği ise 15 Temmuz'da FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe girişimine karşı tanklara karşı duran vatan ve iman gücüdür" dedi.Gazi şehrin düşmana karşı verdiği milli mücadelenin 8 Şubat 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazilik' unvanı ile taçlandırıldığını belirten Yüksel, "Milli mücadele döneminde Antep halkının ortaya koyduğu onurlu direniş, kısa bir zaman sonra Anadolu'nun dört bir tarafına yayılarak büyük bir meşaleye dönüşmüştür. Gazi Mustafa Kemal'in 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' sözü bunun en büyük kanıdır" diye konuştu."Gaziantep sadece 'Gazi' ve kahraman değil, aynı zamanda bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kenttir" ifadelerini kullanan Yüksel, "Bu kentte yaşamak ve bu kentli olmak bizim için büyük bir şereftir. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.