09.05.2017 22:11:34

'Milletlerarası Andlaşmalar' Resmi Gazete'de

Dört ayrı milletlerarası andlaşma, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan dört ayrı milletlerarası andlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine ilgili kanuna göre Bakanlar Kurulunca karara bağlanan milletlerarası andlaşmalar yer aldı.

Resmi Gazete'de 10080 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Adına Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye'ye İlişkin 'Bölgesel Kalkınma' Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı 'Ulaştırma' Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar" yayımlandı.

Diğer yayımlanan milletlerarası andlaşmalar ise şöyle:

"10089 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Kuvvetleri Personelinin Mübadelesine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar,

10093 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hindistan Cumhuriyeti Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal Gaz Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar,

10094 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar."





