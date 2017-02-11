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'Millete güvenen hiç kimse gelecek sistemden korkmamalıdır'
11.02.2017 18:13:43

'Millete güvenen hiç kimse gelecek sistemden korkmamalıdır'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Millete güvenen hiç kimse yeni gelecek sistemden korkmamalıdır

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Millete güvenen hiç kimse yeni gelecek sistemden korkmamalıdır. Bütün mesele millete güvenmekten, millete inanmaktan, milletin ferasetine, basiretine güvenmekten, sırtını bunlara dayamaktan geçiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bayburt'ta Bayburt Valiliğini ziyaret etti. Bakan Akdağ'ı Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali İsmail Ustaoğlu, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkan Vekili Halit Gündoğdu ve ilde göre yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri karşıladı. Valilik hizmet binası önünde düzenlenen karşılama törenin ardından Valilik hizmet binasına geçen Bakan Akdağ, burada Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali İsmail Ustaoğlu ve yanındaki heyetle valilik makamına geçti.

Bayburt'a yapılacak 200 yataklı hastane dolayısıyla Bakan Akdağ'a teşekkürlerini bildiren Vali Ustaoğlu, "Bu vesileyle Bayburt'un özlemle beklediği 200 yataklı Bayburt Devlet Hastanesi ve iki ilçemize de entegre devlet hastanesinin yapımıyla alakalı sunduğunuz katkılardan dolayı sizlere teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.

Bayburt'un huzur ve güven şehri olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, "Bu anlamda mert ve yiğit insanlar diyarı Bayburt, başta 15 Temmuz akşamı göstermiş olduğu demokrasiye sahip çıkma adına göstermiş olduğu hassasiyeti bundan sonrada inşallah göstermeye devam edecektir. Bayburt halkımız demokrasisine ve milletin geleceğine 15 Temmuz'da sahip çıktığı gibi bundan sonrada inşallah el birliğiyle, dayanışmasıyla, fedakarlığı ve demokrasisine sahip çıkacaktır" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise Bayburt'un çevre iller arasında önemli bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu kaydederek, Bayburt halkının sadece çalışkanlığıyla değil aynı zamanda milli ve manevi değerlere bağlılığıyla kendisini her zaman gösteren ve yaptığı işlerde muvaffak olan insanların olduğu güzel bir il olarak gördüğünü dile getirdi.

Bakanlar Kurulu'ndan çalışma arkadaşı olan Bayburt Milletvekili ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'yla birlikte Bayburt'un gelişimi ve kalkınmasını daha da hızlandıracağını belirten Bakan Akdağ, "Malumunuz üzere 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri içerisinde daha önce de ifade ettiğim gibi Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane bir birliktelik içerisinde inşallah kalkınmalarını devam ettirecekler. Bölgeye gelen ve gelmek isteyen bir çok yatırımcı var. Nasıl ki geçtiğimiz 14 yıl içerisinde bu bölgenin geleceğini şekillendirecek devlet yatırımlarını bölgeye getirdiysek önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ekonomik kalkınma açısından bu Cazibe Merkezleri programı bölgenin geleceğini yeniden şekillendirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Cazibe Merkezleri Programı nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getiren Bakan Akdağ, teşvik programı dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım ve hükümete bölge halkı olarak şükranlarını bildirdiklerini ifade etti.

Sözlerinin devamında projesiyle kendisinin yakından ilgilendiği Bayburt'a yapılacak yeni devlet hastanesiyle ilgili konuşan Bakan Akdağ, "Mart ayı içerisinde hastanenin projesini bitirmiş olacağız. Yeni hastanenin projesinde bizzat bende çalışıyorum. Kendi tecrübelerimi o projeye katıyorum. Çünkü Bayburt'a gerçekten harika bir hastane yapmak istiyoruz. Proje tamamlanınca normal ihale günü alacağız ve inşallah takvimi başlatmış olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kış şartlarının bölgede ağır geçmesi nedeniyle projenin iki yılda tamamlanmasını öngördüklerini bildirdi. Bu süre içerisinde Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde de Entegre Hastane projelerinin hayata geçirileceğini kaydeden Bakan Akdağ, "Bu bölgeler geçmişte sağlık hizmetlerini maalesef çok zayıf alıyordu. Basit bir ameliyat için Bayburt'tan, Gümüşhane'den kalkıp büyük bir şehre gitmek gerekiyordu. Erzurum'da dahil olmak üzere bir çok hizmeti alabilmek için Ankara ya da İstanbul'a gitmek gerekiyordu. Allah'a şükürler olsun artık bunlar tarihe karıştı. Şimdi biz bölgeyi kendine tamamen yeter hale getirmenin sevincini yaşıyoruz." ifadeleri kullandı.

Türk Milleti'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyleyen Bakan Akdağ, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının da en önemli amacının bu olduğunu ifade etti. Yapılacak değişikliklerle kuvvetler ayrılığının milletin iradesini mutlak kılacak bir işlev kazanacağını belirttiği konuşmasının devamında Bakan Akdağ şu ifadelere yer verdi:

"Bürokratik ya da oligarşik bir iradeyi ya da bir takım seçkinlerin, jakobenlerin, eline silah alanların iradesini değil doğrudan doğruya Bayburtlunun iradesini ortaya koyacak bir sistem için milletin karşısına çıkacağız. Millete güvenen hiç kimse yeni gelecek sistemden korkmamalıdır. Bütün mesele millete güvenmekten, millete inanmaktan, milletin ferasetine, basiretine güvenmekten, sırtını bunlara dayamaktan geçiyor. Ben hayretler içerisindeyim bazıları muhalefetten diyorlar ki; 'Ya millet yanlış birisini seçerse ne olacak?'. Demokrasi zaten milletin doğrusunu seçeceğine olan inançtan kaynaklanan bir sistemdir. Millet bir şekilde yanılmışsa da yine onu kendisi düzeltir. Bunlar geçmişte hep milletin yaptıklarını darbelerle düzeltmeye alışkın oldukları için sanki o daha doğruymuş gibi kendilerine geliyor. Yanlış yaparsa yine onu düzeltecek olan millettir. Bunun dışındaki bir yönetime demokrasi denmez. İşin esası budur. Biz koşmaya mecburuz. Türkiye Cumhuriyeti yoluna koşarak devam etmesi gereken bir ülkedir. Hepimiz görüyoruz ki Ancak güçlü bir Türkiye olursak ayakta dururuz, Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozabiliriz."

(Beşir Kelleci/İHA)

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