27.12.2016 14:57:47

Millet'e modern aile sağlığı merkezi

Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi inşa ediyor.

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Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi inşa ediyor.Millet Mahallesi'nde yapımı süren aile sağlığı merkezi büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Hayatın her alanında olduğu gibi sağlıkta da öncü kurum olduklarını söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Millet Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğümüz aile sağlığı merkezimiz 614 metrekarede hizmet verecek. Binanın içerisinde 10 adet muayene odası, 2 adet gebe müşahede ve aile planlama odası, 2 adet aşı ve bebek çocuk izleme odası, 2 adet tıbbi müdahale odası, 2 adet emzirme odası yer alacak" dedi.Merkezde laboratuarın haricinde engelliler için hasta muayene odası da olacağını açıklayan Edebali, "Gencinden yaşlısına, çocuğundan engellisine kadar bütün vatandaşlarımız sağlık merkezimizden yararlanabilecek. Modern bir binada bölge halkımıza en iyi imkanları sunacağız" şeklinde konuştu.