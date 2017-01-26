26.01.2017 16:30:34

Milaslı Yörüklerden kurum amirlerine ziyaret

Muğla'nın Milas ilçesinde Yörük Türkmen Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, 4 ayrı kuruma bir dizi nezaket ziyaretinde bulundu.

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Muğla'nın Milas ilçesinde Yörük Türkmen Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, 4 ayrı kuruma bir dizi nezaket ziyaretinde bulundu.Milas'ta Yörük Türkmen Kültür Derneği yöneticileri Mevlüt Kiriş, İlknur Öner, Mehmet Kara, Mehmet İnpınar, Mustafa Ali Ünlüsoy, Tahir Saylak ve Özay Gezgin, Yörük kültürünü, kısa bir süre önce tayin yoluyla gelen Milas Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Tapu ve Kadastro Müdürü Yaşar Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava'ya tanıtmak, görevlerinde başarılar dilemek üzere bir nezaket ziyaretinde bulundular.Kaymakam Arslan ile gerçekten keyifli bir sohbete girişen Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, 9 Mart'ta Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda yapılacak olan Yörük Gecesi hakkında bilgi aktardılar ve Kaymakam Arslan'ı geceye davet ettiler.Bugünkü yaşayan nesile, daha da önemlisi gelecek kuşaklara bu yaşam kültürünü aktarmayı çok önemsediğini belirten Milas Kaymakamı Eren Arslan; "Televizyon, internet, yaşadığımız çağ, hayatın günlük stresi, çalışma koşulları ve daha farklı nedenlerle bugünkü nesiller geçmişten kopuk, kendi öz kültürlerinden bihaber yaşıyorlar. İşte sizler bu açığı kapatan, bir anlamda geçmişin izlerini günümüze taşıyan insanlarsınız. Bu anlamda kurulan bir derneğin aktif bir şekilde ilçe halkıyla buluşturulması beni oldukça mutlu etti" diyerek, dernek yöneticilerine teşekkür etti.Derneğin her yıl rutin olarak yaptığı faaliyetlerden söz eden Dernek Başkanı Mevlüt Kiriş, amaçlarının sadece bunlarla sınırlı olmadığını, yaş ortalaması 75'in üzerinde olan ve Milas'ta halen yaşamlarını sürdüren kişileri bulmak, onların yaşam öykülerini kayıt altına almak ve elde edilecek verileri gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.Dernek yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi aile büyüklerinin yaşamlarından örnekler verirken, ortaya bir de 'Yörükler Günü' fikri atıldı.Son derece keyifli geçen ziyarette Milas Kaymakamı Eren Arslan'a yöresel 'yağlık' hediye eden dernek yöneticileri, Kaymakam Arslan'ın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Tapu ve Kadastro Müdürü Yaşar Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava'yı makamlarında ziyaret ederek, 'ilçemize hoş geldiniz' dediler ve görevlerinde başarılar dilediler. Gerçekleşen ziyaretlerde, Kaymakam Arslan'a olduğu gibi diğer kurum amirlerine de birer 'yöresel yağlık' hediye edilirken, özellikle İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, Yörüklerin yaşam biçimlerine hep büyük bir ilgi duyduğunu, Milas'ta da bunun örneklerini görmekten mutlu olduğunu söyledi.