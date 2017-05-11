11.05.2017 14:52:02

Milaslı engelli öğrencilerden anlamlı hediye

Milas'ta M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat'a Gülümse Çekiyorum Projesi kapsamında çektikleri bir fotoğrafı hediye etti.

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Milas'ta M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat'a Gülümse Çekiyorum Projesi kapsamında çektikleri bir fotoğrafı hediye etti.M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelli öğrenciler, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat'ı makamında ziyaret etti. Öğretmenleri ile Milas Belediyesine gelen öğrenciler Başkan Yardımcısı Mat'a, Volkan Yıldız ve Mutlu Hazer'in hayata geçirdikleri "Gülümse, Çekiyorum" projesi kapsamında Fethiye Kayaköy'de çektikleri bir fotoğrafı hediye ederek çiçek takdim etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mat, "Engelli kardeşlerimiz toplumun önemli bir parçasıdır. Engelli kardeşlerimizle el ele verip engelleri birlikte aşmalıyız. Hizmetlerimizin odağına insanı koyuyoruz. Belediye hizmetlerini planlarken engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını dikkate almaya özen gösteriyoruz. Engelleri kafamızda kaldırmalıyız. Engelli kardeşlerimizin bizlerden beklediği sevgi ve saygıdır. Biz her zaman engelli adayı olduğumuzu vurguluyoruz. Dünya Engelliler Haftasını kutluyorum" diye konuştu.