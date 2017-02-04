04.02.2017 13:49:18

Milas'ta zeytin ağaçlarını seyrelteceğiz diyerek telef ettiler

Muğla'nın Milas ilçesinde 'seyretme' adı altında 'zeytin söküm' çalışması yapıldı. Sökülen yaklaşık 230 zeytin ağacı yerinden Milas'ın Ovakışlacık Mahallesi'ne taşındı. İş makineleriyle yapılan çalışmalar sırasında bazı zeytin ağaçlarının parçalanıp telef olduğu öne sürüldü.

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Muğla'nın Milas ilçesinde 'seyretme' adı altında 'zeytin söküm' çalışması yapıldı. Sökülen yaklaşık 230 zeytin ağacı yerinden Milas'ın Ovakışlacık Mahallesi'ne taşındı. İş makineleriyle yapılan çalışmalar sırasında bazı zeytin ağaçlarının parçalanıp telef olduğu öne sürüldü.Milas'ın Beçin Mutluca Mahallesi, Mezarlıkaltı mevkisinde zeytin ağaçlarının kesildiği yönündeki gelen bir ihbarla ilgili olarak Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Milas Ziraat Odası yetkilileri ile Milas Belediye Zabıtası da harekete geçti.Milas Ziraat Odası'ndan, 4086 sayılı kanun gereğince "Mahsul vermeyen ağaçların Ovakışlacık Mahallesi'ne taşınması suretiyle yaklaşık 30 dönüm arazideki zeytin ağaçlarında 'seyreltme' yapılmak üzere" alınan izinle başlatıldığı anlaşılan 'seyreltme çalışması', arazideki zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 80'inin köklenmesiyle sonuçlandı.Duruma, bu noktada müdahale eden Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, çalışmayı durdurup tutanak tuttular ve 'cezai işlem' başlattılar.Alınan iznin dışında bir faaliyetDurumu yerinde inceleyip yakından izleyen Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, alınan iznin dışında bir faaliyet olduğu yönünde değerlendirmede bulunarak, "Birinci sınıf tarım arazisi olan bu alanda ağaçların bu şekilde sökülmesiyle ilgili olarak, eğer kamu yararına yapılan bir işlem değilse ceza işlemi söz konusu olacaktır. Bu alan imara da açılamaz. Gerekli izinleri alınırsa % 10 bina, sosyal tesis yapılabilir. Ama dediğim gibi, gerekli izinler alındığı takdirde" dedi.Ağaç başına 110 TL cezaArsa sahibinin Milas Ziraat Odası'ndan 'taşıma izni olduğu' söylemesine rağmen, yapılan işin verilen iznin dışında uygulandığı yönündeki tespitlerden hareketle, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ağaç başına yaklaşık 110 TL cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Ovakışlacık Mahallesi'ndeki arazide yaptığı incelemede, 232 adet zeytin ağacının Ovakışlacık Mahallesi'nde bulunan bu araziye taşındığı ve burada tekrar dikilmek üzere hazırlık yapıldığını tespit ettiklerini de sözlerine ekledi.Her ne amaçla olursa olsunMilas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, her ne amaçla olursa olsun zeytin ağacına zarar verilmesi halinde cezai işlem uygulanacağına ve zeytin ağaçlarının kesilmesi için sadece kamu yararına bir şeyin yapılması gerektiğine de dikkat çektiler.Zeytin ağaçlarının kesildiği bölgeye gelen Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili olarak tutanak tutup bölgeden ayrıldılar.