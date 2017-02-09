09.02.2017 14:18:54

Milas'ta yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Milas'ta Halilbey Bulvarı, Sanayi Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. Dursun Karapınarlı'nın kontrolünde Halilbey Bulvarı'ndan Bodrum'a doğru seyreden 48 BB 5610 plakalı yolcu minibüsü, Yıldız Sokak'tan kavşağa giriş yapmak isteyen Cafer Ak'ın kontrolündeki 48 US 609 plakalı otomobille çarpıştı.Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ak, 112 Sağlık Ekipleri'nin ilk müdahalesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, minibüs sürücüsü ve araçta bulunan yolcular kazayı yara almadan atlattı.Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.