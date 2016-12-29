29.12.2016 15:08:07

Milas'ta tütün operasyonu

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık suçlarına yönelik sürdürülen mücadele kapsamında Milas'ta düzenlenen operasyonda 8 tütün satıcısı gözaltına alındı.

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Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık suçlarına yönelik sürdürülen mücadele kapsamında Milas'ta düzenlenen operasyonda 8 tütün satıcısı gözaltına alındı.Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Muğla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Milas Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık suçlarına yönelik sürdürülen mücadele kapsamında Milas'ta operasyon düzenlendi. İlçedeki 8 işyerinde ve toplam 17 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; 587 kilogram kıyılmış tütün, 31 bin paket TABDK ibaresi bulunmayan sigara, 200 paket TABDK ibaresi bulunmayan makaron, 123 paket nargile tütünü, 3 paket pipo tütünü ele geçirildi. Ayrıca operasyon sonucunda 2 iş yeri sahibine idari para cezası kesilirken, gözaltına alınan A.G., C.K., Y.K.K., L.A., K.A., R.T., M.T., C.K. ve M.Ş.T. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.