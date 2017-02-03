03.02.2017 11:20:22

Milas'ta sosyal komisyon çalışmaları başladı

Milas Belediyesi tarafından yapılacak olan aceze yardımları ile ilgili olarak Sosyal Yardım Komisyonu çalışmalarına başladı.

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Milas Belediyesi tarafından yapılacak olan aceze yardımları ile ilgili olarak Sosyal Yardım Komisyonu çalışmalarına başladı.Milas'ta ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardım çalışmalarıyla ilgili Milas Belediyesi Sosyal Yardım Komisyonu, çalışmalarını gerçekleştirmeye başladı.Milas Belediyesi Sosyal Yardım Komisyonu çalışmalarıyla ilgili Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat şunları ifade ederek "İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Sayıştay Daire Başkanlığı tarafından Onaylanan Sosyal Yardım Yönetmeliği Esas Alınarak Sosyal Yardım komisyonu çalışmalarına başlandı. Yardıma muhtaç olan, Milas sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızın başvurularının değerlendirildiği komisyon toplantısı 1 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da Milas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir" dedi.