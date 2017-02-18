18.02.2017 19:51:59

Milas'ta motosikletle otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir motosikletle otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir motosikletle otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.Milas'ta Menteş Mahalle kavşağında meydana gelen trafik kazasında Furkan E. idaresindeki 35 BD 0193 plakalı motosiklet Hasan G. idaresindeki 48 KD 795 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan sürücü Furkan E. ile aynı motosiklette bulunan Ebru K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet kaldırılarak tedavi altına alındı.Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.