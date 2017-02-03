03.02.2017 17:19:04

Milas'ta Mehmet Önder toprağa verildi

Eski Milas Belediye Başkanı ve AK Partili meclis üyesi Hürol Önder'in babası Mehmet Önder toprağa verildi.

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Eski Milas Belediye Başkanı ve AK Partili meclis üyesi Hürol Önder'in babası Mehmet Önder toprağa verildi.Geçirdiği rahatsızlık sonucu 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Milas Belediye Başkanı ve AK Partili meclis üyesi Hürol Önder'in babası eski Milas Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlerinden Mehmet Önder toprağa verildi.Önder için Gazipaşa Mahallesi'ndeki Firuz Bey Cami'nde cenaze namazı kılındı.Namaza; AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti İlçe Başkanı Levent Akyer, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, AK Parti, CHP ve MHP Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Önder burada kılınan namazın ardından Milas Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Önder ailesi taziyeleri kabul etti.