06.05.2017 16:40:55

Milas'ta kontrolden çıkan motosiklet devrildi; 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir motosikletin kontrolden çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir motosikletin kontrolden çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.Milas - Bodrum karayolu Dörttepe Kavşağı civarında meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin İmrak idaresindeki 09 HR 709 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Devrilen motosiklette bulunan sürücü Hüseyin İmrak ve aynı motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Sevcan İmrak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.