01.03.2017 11:56:29

Milas'ta kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde birinci derecedeki sit bölgesinde kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Muğla'nın Milas ilçesinde birinci derecedeki sit bölgesinde kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Milas'a bağlı Gölyaka Mahallesi, Bademyanı Burnu Mevkii'ndeki birinci derece sit alanı bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Bölgede arama yapan ekipler T.Ö., O.M. ve V.D. isimli şahısları olay yerinde dedektörle arama yaptıkları sırada yakaladı.Olay yerinde yapılan araştırmada ise yaklaşık 100 metrekarelik alan içerisinde 7 ayrı noktada kazı yapılarak arama yapıldığı tespit edilirken, bölgede Milas Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından da inceleme çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.Şahısların kullandıkları araç içerisinde yapılan arama da ise 1 adet dedektör, 1 adet kazmanın yanı sıra 2 adet anı parası olduğu iddia edilen gümüş sikke ele geçirildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, şahısların jandarmada ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.