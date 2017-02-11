11.02.2017 12:53:35

Milas'ta Jandarma ve Polis'ten ortak huzur operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak 81 ilde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Muğla'nın Milas ilçesinde de jandarma ve polis ile ortak gerçekleştirilen huzur uygulamasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti.

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Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak 81 ilde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Muğla'nın Milas ilçesinde de jandarma ve polis ile ortak gerçekleştirilen huzur uygulamasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti.Milas'ta jandarma ve polis ekiplerince Milas-Selimiye karayolu üzerinde yer alan polis kontrol noktasında ortaklaşa olarak gerçekleştirilen çalışma sırasında durdurulan minibüs, otobüs, kamyonet ve otomobillerde jandarma ve polis ekiplerine ait uyuşturucu ve bomba arama dedektör köpekleriyle arama yapıldı.Jandarmadan 11 ayrı noktada çalışmaÖte yandan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerince ilçemizin 11 ayrı noktasında 120 personelin katılımıyla çalışma sürdürüldü. 2 bin 500 kişi şahsın kimlik kontrolü yapılırken, sorgulama sırasında araması bulunan 4 kişi yakalandı. Bin 200 araç ve 29 işyerinde ise kontroller yapıldı. Evrak eksiklikleri bulunan 9 araca ve 7 işyerine para cezası kesildi.