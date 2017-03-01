01.03.2017 20:49:06

Milas'ta 'Hoşgeldin Bebek' projesi 1 yılını doldurdu

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen 'Hoş geldin Bebek' projesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Milas Belediyesi'nde etkinlik düzenlendi.

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Muğla'nın Milas ilçesinde belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Hoş geldin Bebek" projesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Milas Belediyesi'nde etkinlik düzenlendi.Milas Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2016 yılı içerisinde hayata geçirilen, Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Milas'ta doğan, doğacak her bebeğe, doğduğu andan itibaren, doktor, hemşire ve gıda mühendisinden oluşan bir ekip tarafından evinde ziyaret edilip aileyle tanışmayla başlayan ve bebek bakımı, gelişimi ile ilgili bilgilendirme ve süreç içinde çıkacak her sorunda başvurarak yardım alma hizmetlerini kapsayan ve bir yıllık süresini dolduran "Hoşgeldin Bebek" projesi için Milas Belediyesi'nde etkinlik düzenlendi.Bebeklerden belediye çıkarmasıProje kapsamında daha önce evlerinde ziyaret edilen bebekler aileleriyle birlikte Milas Belediyesi'ne gelerek, düzenlenen etkinliğe renk kattılar.Etkinlik sırasında bebeklere oyuncaklardan oluşan çeşitli hediyeler veren Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, proje hakkında bilgi aktararak, "Milas Belediyesi Başkanlık odası tarihinin en renkli günlerinden birini yaşıyor. Sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığımız 'Hoşgeldin Bebek' projesinin ilk bebekleri ile bir aradayız. Yerel yönetimler, vatandaşların doğumundan ölümüne kadar olan süreçte devamlı iç içe ve birlikte oldukları, hizmet aldıkları kurumlardır. Buradan hareketle Hoşgeldin Bebek projesini başlattık. Ziyaret esnasında hemşiremiz ve gıda mühendisimiz ile ailelere yeni doğan, loğusa bakımı, anne sütünün önemi ve faydaları, ek gıdalara başlama, sağlıklı beslenme ve yeni doğan dönemindeki sık görülen rahatsızlıklar hakkında bilgilendirmeler yaptık. Bu zamana kadar geçen bir yıllık sürede 132 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla 1200 bebeğimizi ziyaret ettik. Bu bebeklerin 620 tanesi kız, 580 tanesi ise erkekti. Toplam bebeklerimizin içerisinde 22 tanede ikizimiz var" dedi.Hoşgeldin Bebek projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, belediyeye yeni bağlanan mahallere de ekiplerin gittiğini kaydeden Mat, "30 Mart 2014'te yapılan seçimlerle birlikte belediyemize 5 belde ve 114 köy, mahalle olarak bağlandı. Yaptığımız tüm hizmet ve yatırımlarda yeni mahallelerimize öncelik veriyoruz. Fiziki hizmetlerle birlikte sosyal projelerimizi de yeni mahallelerimizde uyguladık. 'İyi ki Doğdun Bebek' projesi kapsamında ekiplerimiz, merkeze uzak olan bu mahallelerimizde de projeyi hassasiyetle uyguluyorlar" dedi.