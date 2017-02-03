04.02.2017 00:12:13

Milas'ta elden ele projesi ile yüzler gülüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Elden Ele projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunulmaya devam ediliyor.

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Muğla'nın Milas ilçesinde Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Elden Ele projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunulmaya devam ediliyor.Milas'taki Hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü görevi görmek adına Milas Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nce yürütülen Elden Ele projesi birçok ailenin yüzünü güldürüyor.Milas Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan açıklamada; "toplanan eşyaların öncelikle temizlik ve kullanılabilirlik göz önünde bulundurularak tasnifi yapılmakta ve belli bir düzen içerisinde yerleştirilen eşyalar dağıtıma hazır hale getirilmektedir. Projeden Belediyemizden aceze yardımı alanlar ve ihtiyaçları doğrultusunda muhtaçlıklarını belgeleyenler ücretsiz yararlanmaktadır" denildi.Bu uygulamayla hedefinin toplumsal dayanışmayı teşvik etmek olduğunu ifade eden müdürlük yetkilileri "Milas için Belediyemizin sosyal projelerinde çalışacak gönüllü hareketi başlatacak ilk adımı atmaktır. Projemizin uygulamaya geçtiği günden bugüne başta giyim eşyası olmak üzere, yatak, baza, kanepe ev gereci, beyaz eşya ve evlenecek çiftlere gelinlik yardımında bulunulmuştur. Yardımsever aileler tarafından büyük ilgi gören projemiz için duyarlılıklarından dolayı halkımıza teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.