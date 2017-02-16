16.02.2017 16:06:19

Milas'ta Çocuk Koruma Koordinasyon toplantısı yapıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muğla'nın Milas ilçesinde Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.Milas Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantı Kaymakam Eren Arslan başkanlığında Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Toplantının sunumunu ise Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Çocuk Koruma İl Sekreteryası Sosyal Hizmet Uzmanı Neslihan Han tarafından yapıldı. Bu zamana kadar yapılan toplantılar hakkında bilgi veren Han, kurulun işleyişi, mevzuatı ve görevleri hakkında üyelerine bilgi verdi. Han aynı zamanda çocuk koruma kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla il, ilçe koordinasyonların çalışma, usül ve esasları hakkında, merkezi koordinasyon ve üyeleri, görevlendirmeleri, merkezi koordinasyon sekreteryası çalışma esasları, il ve ilçe koordinasyonları üyeleri, görevlendirmeleri ve sekreteryalarının çalışma esasları ve görevleri hakkında bilgilendirme yaptı.Sosyal Hizmet Uzmanı Neslihan Han'ın sunumlarının ardından ise kurumlar bu konular üzerinde daha önceden geliştirdikleri projeleri ve çalışma aşamasında oldukları projeleri hakkında bilgi verdiler.Kaymakam Arslan kurum amirlerinden konunun önemi doğrultusunda daha titizlikle çalışmalarını ve konuyu resmi görevlerinin ötesinde bir hassasiyetle takip etmelerini istedi.Toplantı daha sonra karşılıklı fikir alışverişleri ile son buldu.