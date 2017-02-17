17.02.2017 23:41:36

Milas'ta bir otomobil takla attı; 1'i ağır 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı.Milas'ta 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana gelen kazada Beçin Mahallesi istikametinden, Selimiye Mahallesi istikametine doğru seyir halinde bulunan 01 ATT 64 plakalı otomobil, sürücüsü Emre Vardar'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.Takla atan otomobil içerisinde bulunan sürücü Emre Vardar hafif yaralanırken, abisi Kemal Vardar ise ağır yaralandı.Meydana gelen kazada hafif yaralanan sürücü Emre Vardar abisinin hayatından edişe ederek olay mahallinde bulunan görevlilere ve vatandaşlara saldırdı. Sürücü Emre Vardar sakinleştirilmesinin ardından abisi Kemal Vardar ile ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.