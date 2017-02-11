11.02.2017 13:15:55

Milas'ta 3 yıldır aynı işyerlerini soyuyorlarmış

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen olayda, 3 yıldır aynı işyerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevkedildi.

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen olayda, 3 yıldır aynı işyerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevkedildi.Milas'ın Selimiye Mahallesi'nde 3 yıldır aynı işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, Milas Jandarma Komutanlığına bağlı Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Selimiye Mahallesi'nde büfe işletmeciliği yapan N. T. H., 3 yıldır büfenin yazar kasasından para ve dolabından tekel ürünlerinin eksildiğini fark etti. Mağdur H. bunun üzerine, Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine giderek, işyerinden 3 yıldır hırsızlık yapıldığını bildirdi.Jandarma ekipleri, büfedeki hırsızlığı araştırmaya başladı. Ekipler, işyerine ait güvenlik kamerası görüntülerini geriye dönük incelediğinde; işyerinin yazar kasasından para alan şüphelinin M.Ö. olduğunu ve büfeden tekel ürünü çalan kişinin ise Y.Ş. olduğunu tespit etti.Yapılan incelemede; M.Ö.'nün büfeye 15 kez hırsızlık amacıyla girdiği ve Y.Ş.'nin 10 kez tekel ürünü çaldığı öğrenildi.Jandarma ekipleri yapılan operasyonla, hırsızlık şüphelisi M.Ö. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi M.Ö. verdiği ifadede; büfe haricinde mağdur A. A.'nın işlettiği işyerinden de 3-4 kez toplamda 250 lira, mağdur N. Ö.'nün işyerinden 4-5 defa toplam bin lira ve mağdur A. A.'nın işyerinden yaklaşık bin lira çaldığını itiraf etti.M.Ö. ve Y.Ş., ifade işlemlerinin ardından "hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.