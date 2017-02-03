03.02.2017 23:10:11

Milas'ta 160 adet bandrolsüz içki ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde KOM Grup Amirliği ekiplerince bir minibüste 160 adet bandrolsüz içki ele geçirildi.

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Muğla'nın Milas ilçesinde KOM Grup Amirliği ekiplerince bir minibüste 160 adet bandrolsüz içki ele geçirildi.Milas'tan beyaz renkli minibüsler ile göçmen kaçakçılığının yapılacağı ihbarı gelmesi üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.İhbarı değerlendiren KOM Milas Grup Amirliği ekipleri kentin İzmir yönündeki girişinde bulunan kontrol noktasında ihbara uygun araçlar üzerinde arama yaptı.Kontrol noktasına gelen beyaz bir renkli minibüsten şüphelenen ekipler araçta detaylı inceleme başlattı. Yapılan aramada araç içinde bulunan koltukların altına gizlenmiş toplam 160 adet bandrolsüz içki ele geçirdi.Ekipler ele geçirilen içkilerin ardından araç sürücüsü S.B. hakkında adli işlem başlattı.