03.02.2017 11:23:21

Milas Rehabilitasyon Merkezi'nde görev değişimi

M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde müdürlük görevine Sevim Seringen atandı.

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M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde müdürlük görevine Sevim Seringen atandı.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Milas M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yönetici değişikliği yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce göreve vekâleten Sevim Seringen'in atanması kararlaştırıldı. Seringen, kurumdaki görevine başladı.Kurumda daha önceki müdür Metin Kaya'nın İl Müdürlüğü bünyesinde başka bir kuruma atanmasının ardından 6 aylık süreyle Muazzez Köse görevi yürütmüştü. Köse'nin ardından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Edirne Huzurevi Müdürü olarak da çalışan ve geçtiğimiz yıl M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde göreve başlayan Seringen bu göreve atandı.